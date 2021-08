4 praktické tipy, jak šetřit finance při běžném tisku

V podnikání (a potažmo také v domácnosti) lze najít mnoho cest, jak ušetřit při běžném využívání tiskárny. Protože bez tisku se dnes obejde jen málokdo, přinášíme několik užitečných rad a tipů, jak snížit náklady na tisk na nutné minimum. I tisknout se dá levně – a dokonce i ekologicky. Jak na to?

Kvalita? Ano, na úspoře energií záleží

V první řadě je potřeba zorientovat se ve světě tiskáren. Moderní přístroje zpravidla najdete na trhu nejen za přijatelnou cenu, ale také s přijatelnou spotřebou energií. To je důvod, proč pořídit kvalitní tiskárnu – takovou, jejíž pořizovací cena se vám vrátí v podobě celkové úspory. Není totiž tiskárna jako tiskárna – sledujte energetické štítky, které uvádí výrobce přístrojů. Ty jsou označeny písmenem, přičemž A (může být doplněno plusem) označuje spotřebuje na jedničku, tedy tu nejideálnější. Dál do hloubi abecedy pak pokračuje větší a větší energetická náročnost. Jak si tedy vybrat? Kromě vhodného štítku se řiďte parametry přístroje a funkcemi. Některé spotřebiče nabízí úsporný režim.

POZOR: Čím kvalitnější tiskárna, tím důležitější je výběr originálních tonerů. Abyste tiskárnu nakrmili vhodnou náplní, hledejte stejnou značku. Do tiskáren HP volte barvy do tiskáren HP, stejně jako u dalších značek. Nevhodné a neoriginální tonery mohou vést k poškození přístroje.

Chcete ušetřit? Zkuste alternativní náplně

Nejsou tonery jako tonery. Přestože jsme vás v předešlém odstavci upozornili na nutnost pořizování originálních tonerů, je tu ještě jedna zajímavá možnost – jsou jí alternativní tonery. Speciální tonery jsou kompatibilní s určitými přístroji, jejich velkou výhodou je pak samozřejmě nižší cena. Alternativní tonery efektivně sníží náklady na tisk – dokonce až o desítky procent. Nevíte si rady s výběrem? Klidně se poraďte se svým prodejcem tonerů, tak budete mít jistotu, že se nesplete.

Když tisknout, tak pořádně. Nebo vůbec?

Ušetřit finance, ale i životní prostředí. Existuje vůbec taková možnost? Ale ano! Co třeba netisknout? Zkuste se sami sebe zeptat: Je tohle to, co opravdu potřebuji vytisknout? Zjistíte, že ne vždy je nutné dokumenty mít také fyzicky. Dnešní doba přeje digitalizaci – ta šetří starosti nejen s tiskem, ale i se zbytečným úložným prostorem a pravidelným tříděním papírů.

TIP: Motivujte k úspoře i ostatní. Stačí si k podpisu v e-mailu nastavit hlášku, která upozorní příjemce, aby přílohy, pokud možno netisknul.

Oboustranný tisk a eko písma. Znáte je?

A nakonec chytrý tip, který už jistě znáte. Když tisknout, tak oboustranně nebo ve zmenšeném formátu. Přidejte k tomu volbu úsporných písem a máte ušetřeno. Vyzkoušejte různé formy ekonomického tisku a uvidíte, jak se vaše náklady sníží. A nejen to. Budete mít čisté svědomí – méně tisku, více respektu k planetě. A o to jde především, no ne?

TIP: Jak ještě ušetřit za zisk? Jednoduše. Použité tonery vraťte prodejcům. Ti, kteří umožňují výkup tonerů, nabízí menší finanční obnos nebo slevu při pořízení nových. Navíc se vyhnete neekologické a náročné likvidaci. Má to smysl!

