S titulem MBA máte výhled na lepší zítřky

Se soukromým školstvím a alternativními tituly je v našich končinách neprávem spojena řada předsudků. Tyto formy vzdělání opravdu nejsou jen „zaplacené“ a tradičním oborům dovedou snadno konkurovat – a co víc, rozšířit je. Takovým příkladem je i studium MBA, které vám nabídne praktické dovednosti nejen pro byznys, ale i pro život.

V České republice se tradiční vzdělávací systém stále těší velké vážnosti. Magisterské a postgraduální tituly jsou mezi veřejností často nositelem jakési společenské i odborné prestiže. To je samozřejmě naprosto v pořádku, měli bychom se ale na celou věc podívat komplexně, v celé její šíři – vzdělávání je u nás často z drtivé většiny zaměřeno na teorii. Ta je samozřejmě nezbytná pro zvládnutí jakéhokoli oboru, pokud se ale chcete uplatnit ve skutečném světě, budete potřebovat nutnou dávku praxe.

Vzdělání se zaměřením na praxi

Skvělou alternativou může být v tomto směru manažerské studium MBA. To je dnes stále oblíbenější po celém světě a mezi jeho absolventy najdete výkonné ředitele, vrcholové manažery a úspěšné profesionály ve všech myslitelných oblastech. To je na studiu MBA to kouzelné – praktické znalosti, které předává, uplatníte snad ve všech oblastech moderního obchodu a práce.

Proč je ale praxe tak důležitá? Představte si, že byste se chtěli stát prvotřídním investorem a měli šanci učit se od někoho, jako je Warren Buffett. Anebo byste chtěli zpochybnit přístup k automobilové či dokonce kosmické dopravě. Nemožné? Možná ano, do chvíle, než se setkáte s Elonem Muskem. Učili byste se od těchto lidí? Jsme si docela jisti, že ano. A přesně na takovém principu je založeno i studium MBA. Učíte se od profesionálů, kteří mají vše zažito a vyzkoušeno v „realitě.“

S titulem MBA dáváte jasně najevo, že prahnete po znalostech a zkušenostech ve svém oboru. Že se neustále chcete vzdělávat a posouvat své znalosti až na maximum. Už jen to je skvělý signál pro budoucí zaměstnavatele. V dnešním světě vyhrávají ti, kteří na sobě nikdy nepřestávají pracovat.

Kvalitní studium MBA přímo v centru Prahy

Kam se ale za takovou formou vzdělávání vydat? Kvalitní studium MBA najdete i v České republice – například na Cambridge Business School. Zdejší studium je zaměřeno právě na ty z vás, kteří nemají čas ani energii na nudné sezení někde v lavici. Jak už bylo napsáno, studium MBA je zejména o praxi. Tyto znalosti se navíc hodí nejen do profesního života, ale i do toho osobního.

V současnosti tady nabízí hned 13 programů MBA kompletně v českém jazyku (plus jeden v angličtině). Všechny z nich jsou zaměřeny na praktické dovednosti, které pomohou zvýšit vaši cenu na trhu práce. Jako příklad za všechny zmiňme například program Management a leadership, ve kterém si osvojíte nejen celou řadu manažerských technik, ale i zásady práce s lidmi a vedením týmů.

Studium na Cambridge Business je standardně naplánováno na 15 měsíců. Vše je ale maximálně flexibilní. Většina školního roku je založena na samostudiu, kdy dostanete přístup ke všem materiálům a osobním konzultacím s lektory, a přímo ve škole se ukážete pouze několikrát do roka. Vše je tak maximálně efektivní a za pouhý rok získáte opravdu bohatou znalostní základnu – kterou navíc dokážete rovnou aplikovat v praxi.

Chcete dát své kariéře nový směr a zvýšit svou vlastní cenu? Ke studiu MBA se můžete přihlásit ještě dnes a začít pracovat na tom, aby pro vás byl tento rok opravdu přelomový.

Komerční sdělení