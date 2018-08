Manažerské vzdělání MBA - investice do sebe sama

Nejlepší možná investice, která se vždy vrátí, je ta do sebe sama či do vlastních zaměstnanců. Proč se vyplatí „zasednout do lavic“ při úspěšně rozjeté kariéře a investovat do dalšího vzdělání?

Studium zaměřené na praxi

Vrcholoví manažeři, byznysmeni, vlastníci firem, zkrátka úspěšní podnikatelé se shodují na tom, že lidský kapitál je pro plnění vytyčených cílů naprosto klíčový. Svět byznysu se neustále mění, je třeba umět adekvátně reagovat na nové výzvy a příležitosti. Moderní, prakticky zaměřené studium vám pomůže se zorientovat v tomto labyrintu, odhalí způsoby jak vhodně reagovat na rozličné situace, seznámí vás s metodami a přístupy, které jsou používány po celém světě. Získáte nový pohled na řešení problémů.

Nové poznatky, zkušenosti a flexibilní MBA studium

Pokud přemýšlíte, jak obohatit sami sebe o nové poznatky a zkušenosti, chcete získat tolik potřebný elán do nových začátků nebo přinést do vlastní firmy či zaměstnání nové neotřelé nápady, prohlídněte si bohatou nabídku nabízených programů MBA na EuropeanSchoolof Business & Management (ve zkratce ESBM). Nespornou výhodou je možnost sestavení vlastního studijního plánu. K základnímu a specializovanému bloku vzdělávacích modulů si vyberete právě ty, které vás nejvíce zaujmou a budou přínosem pro vaši kariéru.

Online MBA & interaktivní workshopy

Studium MBA na ESBMje koncipováno tak, aby jej mohli absolvovat i velmi vytížení jedinci. Tvůrci vzdělávacích programů se snaží svým studentům vyjít co nejvíce vstříc. Samozřejmostí je individuální přístup, ke studiu navíc můžete nastoupit kdykoli během roku. Oxfordský model výuky kombinuje online studium spolu s odbornými semináři a interaktivními workshopy.

V precizně připraveném e-learningovém prostoru naleznete potřebnou literaturu, studijní materiály, zajímavé texty ze světa businessu, potřebné pokyny ke studiu a další informace. Na odborných seminářích pak dochází k diskuzím a cenné výměně zkušeností. Přednášejí přední odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Posluchače pak tvoří lidé z různých oblastí – od pracovníků působících v mezinárodních institucích, přes nadšence, kteří se pustili do vlastního podnikání po pracovníky ve státní správě či v neziskovém sektoru. Během svého dalšího vzdělávání tak získáte zajímavé kontakty.

Nejbližší výuka základního bloku startuje již 8. 9. 2018. Máte tak nejvyšší čas přihlásit se k MBA studiu. Získané hodnoty bohatě převýší vložené náklady.

