Jak si dokonale uspořádat interiér díky knihovně?

V dnešní moderní době se opět vracejí do módy knihovny v jakýchkoli formách a tvarech. Nejeden interiér dokonale obživne, případně se zmodernizuje, stačí mu jen dodat nádech novoty v podobě zajímavé knihovny. Jak si tedy uspořádat interiér a získat nový závan fantazie do vašeho domova? Podívali jsme se na zajímavé tipy za vás.

Alfou a omegou je uspořádání knih v poličkách

Prvním způsobem uspořádání, které nás obvykle napadne, je Knihovna podle abecedy. Obvykle uspořádáme knihy podle příjmení autora. Je to vhodné zejména pro ty, kdo mají doma obrovské množství titulů a potřebují se rychle zorientovat. Tento způsob funguje zejména při beletrii. Knihy mají zhruba stejnou velikost, takže tento typ se dokonale hodí pro milovníky příběhů.

Uspořádejte knihy podle velikosti nebo sestupně

Častokrát knihy nejsou stejně velké a abecední pořadí vás prostě nezajímá. Nejjednodušším řešením je proto seřadit je podle výšky. Můžete postupovat sestupně nebo vzestupně, tedy od nejmenších po největší nebo od největších po nejmenší. Zajímavým způsobem je uspořádání od středu. V tomto případě umístěte nejvyšší nebo nejnižší bod do středu poličky. Následně k nim seřadíte knihy podle vzájemných velikostí, čímž vytvoříte velmi zajímavý tvar. Vaše police na knihy tímto získá úplně jinou dimenzi.

Horizontální umístění knih naruší standardní strukturu

Pokud vám chybí do celé knihovny dostatek knih, máme pro vás jednoduché řešení. Položte několik knih horizontálně tak, aby jejich hřbety směřovaly do místnosti. Tímto uložením získáte funkci opěrky pro další knihy, případně k nim můžete uložit i jiné nezbytné Domácí potřeby. Můžete sem například umístit krabičky s nabíječkami, kancelářskými potřebami nebo klíči, zvláště pokud je knihovna součástí chodby.

Zajímavé duhové uspořádání

Možná jste i vy postřehli před pár lety trend na sociálních sítích, který se vyznačoval dokonale uspořádanými knihovnami podle barev. Cílem bylo roztřídit knihy tak, aby se police podobala duze, ať už máte k dispozici všechny barvy duhy nebo jste zastáncům spíše pastelových barev, tento způsob uložení knih představuje dokonalou alternativu stylu uložení vašich knih.

Dokonale sladěné papírové obálky

Nejnovějším trikem pro designéry či realitní makléře, případně reklamní fotografy, je anonymizace a klidný dojem z knihovny. Proto knihy zaobalí do podobných obálek, vyzkoušejte tento způsob i vy a to tak, že barvu obálek můžete objednat podle vlastního vkusu a na záda každé knihy vám stačí napsat její název. Tento postup je sice trošku pracný, ale konečný efekt opravdu stojí za to. Fantazii se meze nekladou, což platí dvojnásob v interiérovém designu a dokonce i při navrhování vaší domácí knihovničky. Ať už jste milovníkům beletrie nebo velkoformátových knih, věříme, že každý z vás si najde ten svůj způsob, jak dosáhnout dokonale uspořádaného interiéru díky samostatné knihovně. Nenechte se omezovat konvenčními metodami a knihy si uspořádejte tak aby se cítili jako ve vámi oblíbeném knihkupectví.

