Je už pozdě na investice do bitcoinu? Nejedná se náhodou jen o další bublinu?

Bitcoinu stačil jeden rok a jeho hodnota se zvýšila 28krát, aby následně klesla o 60%. Tyto události vyvolaly řadu diskusí, jež se snaží odpovědět na jednu otázku. A to, zdali jsme se opět neocitli ve stadiu bitcoin, potažmo krypto bubliny, která brzy splaskne.

zdroj: DF

Pokud jsou pro vás kryptoměny nové a nerozumíte jejich principu, určitě oceníte tento článek – co jsou kryptoměny a jak fungují, kde najdete kompletní shrnutí ohledně těchto digitálních měn. Abychom se mohli pokusit odpovědět na otázku „zdali je již pozdě investovat do bitcoinu“, musíme se podívat do historie a nahlédnout na historický vývoj ceny bitcoinu.

Bitcoinová bublina – rok 2011

Ve chvíli, kdy se bitcoin poprvé objevil na trhu, tedy v roce 2011, byla jeho cena 30 centů. V únoru téhož roku cena stoupla na jeden dolar a rostla až do výše 10 dolarů, kterou měna dosáhla v červnu. Strmý růst následující týden pokračoval až na trojnásobek tj. na 30 dolarů.

O pár dní později, přesně 11.6. 2011, bublina splaskla a cena jednoho bitcoinu se propadla na 15 dolarů, tedy o celých 50% (… na což si mnozí z krypto milovníků jistě vzpomenou). Následoval další růst až na 20 dolarů, který byl opět zakončen pádem na 5 dolarů. Z dnešního pohledu jde o vůbec největší bublinu v historii bitcoinu.

Růst: Více než stonásobné převýšení „bubliny“ roku 2017.

Bitcoinová bublina – rok 2013

V roce 2013 začalo obchodování bitcoinu okolo 15 dolarů. V polovině března cena stoupla na 50 dolarů a do dubna dokonce na 100 dolarů. V následujících 2 týdnech se hodnota bitcoinu více než zdvojnásobila a dosáhla 230 dolarů za bitcoin.

Avšak již den nato cena výrazně klesla na 160 a v následujícím týdnu dokonce na 70 dolarů, aby do konce dubna opět stoupla, tentokráte na 100 dolarů za jeden bitcoin.

Růst: Více než 17x, 60% objemu „bubliny“ roku 2017

Druhá bitcoinová bublina – rok 2013

Po určité stabilizaci ceny na úrovni zhruba 100 dolarů za jeden bitcoin se v listopadu jeho hodnota znovu zvýšila, tentokrát na 250 dolarů, aby následně - během jednoho jediného měsíce - dosáhla čtyřnásobku této hodnoty, tedy 1 100 dolarů za jeden bitcoin.

Růst ve výši čtyřnásobku hodnoty dosažený za méně než jeden měsíc. „Bublina“ znovu splaskla a cena bitcoinu spadla na 700 dolarů za bitcoin.

Růst: 11x, 39% objemu „bubliny“ roku 2017”

Bitcoinová bublina – rok 2017

Většina lidí si při spojení „bitcoinová bublina“ vybaví právě tuto poslední bublinu z roku 2017. Tehdy se hodnota bitcoinu začátkem roku pohybovala na úrovni 900 dolarů za bitcoin a v průběhu roku v zimě vystoupala až na 20 000 dolarů.

Růst: 28x nebo o 2 800%. Jednalo se o druhou největší bublinu v historii této kryptoměny.





Dlouhodobý vývoj ceny bitcoinu graf

Rok 2018 nová bublina?

Vývoj ceny bitcoinu v roce 2018 není úplně příznivý, ale pořád se jedná o malé poklesy, oproti tomu jaké otřesy bitcoin zažil. Cena bitcoin v roce 2018 klesla nejdříve na 15 000 a poté na 8 000 dolarů za bitcoin a teď se pohybuje kolem 4-6 tisíc dolarů za kus.

Důvodem obrovského mediálního rozruchu ohledně možné bubliny bitcoinu je především jeho vysoká cena z konce roku 2017. Zatímco v roce 2011 si nikdo nedělal těžkou hlavu, když cena bitcoinu vzrostla ani ne za týden na trojnásobek, v roce 2017 začalo doslova šílenství, i když se cena „pouze“ zdvojnásobila z 2 000 na 4 000 dolarů za období trvající 4 měsíce. Ve chvíli kdy byl 1 BTC – 20.000 USD tak si většina lidí myslela, že už vývoj bude jen příznivý. Ale takto bohužel trh nefunguje, fungují to korekce trhu a vlivy, které nikdo neovlivní.

Na možnost bitcoinové bubliny se poukazovalo nesčetněkrát. Myslím, že lidé jsou poněkud zmateni a bubliny se obávají na základě nafouklých zpráv v mediích a aktuálně nepříznivé ceny bitcoinu. Je potřeba se pořád dívat na začátek na to, z čeho „bitcoin vyrostl“ a jaké má předpovědi do budoucna.

Podobný růst na více než stonásobek původní ceny v průběhu méně než jednoho roku potkal nejen bitcoin, ale i jiné kryptoměny. Protože jejich hodnota se i po výrazném růstu pohybuje pouze v řádech dolarů, nikdo o nich příliš nemluví. Jakmile se však jejich cena vyšplhá do výšin srovnatelných s bitcoinem, začne se i u těchto kryptoměn hovořit o možné bublině.

Myslím, že lidé se příliš soustředí na konkrétní cenu a zprávy z televize, místo toho aby věnovali pozornost celkovému růstu a budoucnosti kryptoměn.

Není už příliš pozdě investovat do bitcoinu?

Není! V současné době je odhadováno, že existuje zhruba 23.7 miliónů adres bitcoinu, což je 0,3 % světové populace. Což svědčí o obrovském zájmu o bitcoin. O blockchain technologii, jejímž průkopníkem byl právě bitcoin, se také začíná zajímat stále více lidí a firem po celém světě. Vysoké školy nabízejí speciální kurzy na téma kryptoměn a společnosti se začínající věnovat blockchain technologii, protože v tom vidí smysl.

Další věc, kterou je třeba poznamenat, je, že ve srovnání s masivním růstem bitcoinu jsou poklesy jeho hodnoty jednoduše malé, zvláště pokud se podíváte na procenta namísto ceny. Jako příklad můžeme uvést rok 2017, kdy cena bitcoinu vzrostla 28x, zatímco následný pokles do roku 2018 byl pouze 60%. Pokud jste bitcoin zakoupili včas, pořád jste výrazně v zisku.

Chápu, že lidé, kteří uvažují o investici do bitcoinu, si jako prvního ukazatele všimnou ceny. Jak už bylo zmíněno výše, je potřeba si uvědomit, že cena jako taková z hlediska investice není jediným kritériem, které lze použít k posouzení růstu a potenciálu daného aktiva.

Závěr:

Bitcoin za dobu své existence zažil řadu růstů a pádů. Někteří investoři něco podobného očekávají i nyní. Loni jsme například zaznamenali růst ceny bitcoinu z počátečních 900 dolarů na 20 000 dolarů. Momentálně se jeho cena pohybuje okolo 5000 dolarů za bitcoin.

Osobně si myslím, že již brzy dosáhneme „úplného“ cenového dna, odkud vede jediná cesta: směrem vzhůru. Cena se už nějakou dobu drží nízko a to se brzo musí otočit. Podle mého názoru na investování do bitcoinu a obecně kryptoměn, ještě pozdě není a v žádné opravdové „bublině“ se nenacházíme. Pevně věřím v brzkou korekci trhu.

28. listopadu 2018 16:38:47