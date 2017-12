Nedodržení časového testu u prodeje nemovitosti

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com U prodeje nemovitosti je stanoven časový test. Při jeho dodržení příjem z prodeje nemovitosti nepodléhá dani z příjmu fyzických osob. Při nedodržení časového testu je však nutné podat daňové přiznání a příjem (ponížený o výdaje) zdanit.

Z prodeje nemovitosti se při nedodržení zákonných podmínek platí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí nikdy. Dodržení časového testu je dobré si pohlídat, aby případný zisk z prodeje nemovitosti nebyl nižší z důvodu placení daně z příjmu.

Daňové přiznání zaměstnance

Zaměstnanec, který má příjem z prodeje nemovitosti, nemůže svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování a musí si sám podat daňové přiznání. Příjem z prodeje nemovitosti ponížený o související výdaje je následně příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob a je tedy nutné vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání.

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy

V daňovém přiznání je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy za rok 2017. Zaměstnanci podávající daňové přiznání z důvodu prodeje nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test, tedy musí do daňového přiznání zahrnout i příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu. Od mzdové účetní je tedy nutné si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017, které je nedílnou součástí daňového přiznání.

Dvouletý nebo pětiletý časový test

Od daně z příjmu je osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, jestliže měl prodávající v dané nemovitosti nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem bydliště, při nedodržení lhůty dvou let je nutné při splnění podmínky bydliště použít získané prostředky na uspokojení vlastí bytové potřeby. Při prodeji nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, je příjem z prodeje od daně z příjmu osvobozen, když přesáhne doba mezi nabytím vlastnictví k daným nemovitým věcem a jejich prodejem dobu pěti let.

Praktický příklad

Pan Horák prodal v roce 2017 svoji chalupu. Protože chalupu původně koupil v roce 2009, tak je splněna pětiletá zákonná podmínka a pan Horák z prodeje chalupy nebude platit daň z příjmu fyzických osob. Protože se jedná o daňově osvobozený příjem, tak se tento příjem v daňovém přiznání nikde neuvádí.

Praktický příklad

Paní Válková bydlela ve svém bytě před jeho prodejem 2,5 roku a splňuje tedy podmínku pro daňové osvobození. Pro daňové účely je přitom rozhodující podmínka bydliště a nikoliv trvalého pobytu.