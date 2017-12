Jak je to s placením daně z nemovitých věcí?

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat do konce ledna následujícího roku. Kdo bude podávat daňové přiznání pro rok 2018?

Čtěte také Hypotéky zdražují, využijte včas dopředného refinancování

Daň z nemovitých věcí se platí vždy dle stavu k 1. lednu příslušného roku. Daň přitom musí být pro daný rok zaplacena do konce května daného roku. Ke změnám během roku se nepřihlíží, daň se tedy platí vždy na celý rok, i když dojde v průběhu roku ke změně majitele nemovitosti. Daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Daňové přiznání je nutné podat na místně příslušném finančním úřadu, kde se nemovitost nachází.

Praktický příklad

Paní Nováková je OSVČ a koupila v roce 2017 nemovitost ve Zlínském kraji, ale žije v Moravskoslezském kraji. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí bude podávat na jiném finančním úřadu, než kde podává každoročně přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Pan Vrána koupil v září 2017 nemovitost – rodinný dům. Pan Vrána bude muset podat do konce ledna daňové přiznání pro rok 2018 a daň zaplatit do konce května 2018. Pro rok 2017 platil daň z nemovitých věcí původní majitel – prodejce. Daňové přiznání podá pan Vrána pouze jednou. V dalších letech by podával pan Vrána daňové přiznání pouze, kdyby došlo ke změně rozhodných skutečností. Finanční úřady zasílají v dalších letech po podání daňového přiznání majitelům nemovitosti poštovní poukázky k úhradě daně.

Sazba daně

U pozemků se sazba daně liší v závislosti na druhu pozemku a příslušném koeficientu (§ 6 zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.), sazba daně ze staveb a jednotek se liší v závislosti na druhu nemovitosti a příslušném koeficientu (§ 11 zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.). Daň z nemovitých věcí se platí jednorázově, pokud činí 5 000 Kč a méně. Jestliže je vypočtená daň vyšší, potom je možné daň z nemovitých věcí zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu.

Nájemní bydlení

Někteří lidé nechtějí z různých důvodů žít ještě ve vlastní nemovitosti, ale upřednostňují podnájem. V takovém případě nemají samozřejmě žádné starosti s placením daně z nemovitých věcí, ale částku daně zahrne majitel nemovitosti do sjednaného nájemného. Daň z nemovitosti neplatí ani lidé žijící v družstevním bytě.