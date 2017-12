Deset otázek ohledně daně z příjmu fyzických osob

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Daň z příjmu fyzických osob platí zaměstnanci i živnostníci. Prověřte si své znalosti ohledně této základní daně pro fyzické osoby v našem vánočním testu.

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, tak si určitě řádně plníte své daňové povinnosti a využíváte všechny daňové odpočty a slevy, na které máte nárok.

1) Jak vysoká je sazba daně z příjmu fyzických osob?

a) 5 %

b) 10 %

c) 15 %

2) Každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok 2017 činí:

a) 6 870 Kč

b) 11 695 Kč

c) 24 840 Kč

3) Zaměstnanci uplatňují poměrnou částku daňové slevy na poplatníka při výpočtu své měsíční čisté mzdy. Jaký formulář je nutné u zaměstnavatele podepsat?

a) Prohlášení k dani.

b) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

c) Dohodu o ročním zúčtování.

4) Může se stát, že zaměstnanec na dani z příjmu nic nezaplatí a ještě obdrží peníze od státu?

a) Ano, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu a čerpá se daňový bonus.

b) Ne, vždy musí být zaplacena daň z příjmu alespoň ve výši 300 Kč.

5) Jakou povinnost má zaměstnanec pracující současně pro dva zaměstnavatele najednou?

a) Podat daňové přiznání.

b) Platit solidární daň.

c) Platit měsíční srážkovou daň z příjmu.

6) Za rok 2017 je možné uplatnit v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání daňovou slevu školkovné. Jak je maximálně vysoká?

a) Maximálně 5 000 Kč na každé dítě.

b) Maximálně 11 000 Kč na každé dítě.

c) Maximálně 20 000 Kč na každé dítě.

7) Je možné daňové odpočty (např. dary, odpočet úroků z hypotéky, odpočet plateb na smlouvu o životním pojištěn) uplatňovat během roku?

a) Ano, když vzniká povinnost podat daňové přiznání.

b) Ne, až za celý rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

8) Daňová sleva na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na děti je možné uplatňovat při výpočtu měsíční čisté mzdy. Jak je to při práci pro dva zaměstnavatele současně?

a) Daňové slevy se uplatní pouze jednou, a to u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani.

b) Daňové slevy se uplatní u obou zaměstnavatelů.

9) Lidé s vysokými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti platí 7% solidární daň. Z jaké částky za rok 2017 nad základ daně?

a) 1 355 136 Kč

b) 8 560 251 Kč

c) 15 000 000 Kč

10) Zaměstnanci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí podat za rok 2017 daňové přiznání. Jaký doklad potřebují od všech zaměstnavatelů přiložit k daňovému přiznání?

a) Pracovní smlouvu.

b) Mzdový výměr.

c) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017.

Správné odpovědi: 1) C, 2) C, 3) A, 4) A, 5) A, 6) B, 7) B, 8) A, 9) A, 10) C