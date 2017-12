Plníte si své povinnosti ohledně pojistného

Autor: Petr Gola Rubriky: Pojištění zdroj: pixabay.com Na sociálním pojištění nebo zdravotním pojištění odvádí řada lidí více než na dani z příjmu fyzických osob. Co všechno víte o povinném pojistném?

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, tak jistě máte všechno ohledně placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění v pořádku.

1) Jak vysoká je souhrnná sazba u zdravotního pojištění?

a) 6 % (zaměstnanec i zaměstnavatel platí 3 % z hrubé mzdy)

b) 8 % (zaměstnanec i zaměstnavatel platí 4 % z hrubé mzdy)

c) 13,5 % (zaměstnanec platí 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z hrubé mzdy)

2) Jak vysoká je souhrnná sazba u sociálního pojištění?

a) 10 % (zaměstnanec i zaměstnavatel platí 5 % z hrubé mzdy)

b) 16 % (zaměstnanec i zaměstnával, platí 8 % z hrubé mzdy)

c) 31,5 % (zaměstnanec platí 6,5 % a zaměstnavatel 25 % z hrubé mzdy)

3) Na trhu působí aktuálně 7 zdravotních pojišťoven. Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu?

a) Kdykoliv od 1. dne následujícího měsíce.

b) Jednou za 12 kalendářních měsíců, vždy od 1. ledna nebo od 1. července.

c) Pouze jednou za čtyři roky, a to od 1. ledna.

4) Je možné se zříci státního důchodu a neplatit vůbec sociální pojištění?

a) Ano

b) Ne

5) Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna:

a) 2 500 Kč a méně.

b) 5 000 Kč a méně.

c) 10 000 Kč a méně.

6) Odvádí zaměstnanci pracující současně na zkrácený úvazek pro více zaměstnavatelů sociální pojištění a zdravotní pojištění z obou hrubých mezd:

a) Ano

b) Ne

7) Z kterého z níže uvedených příjmů se neplatí zdravotní pojištění ani sociální pojištění?

a) Z pronájmu.

b) Z práce na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nepřekračující 5 000 Kč.

c) Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti, jestliže je hrubý zisk 80 000 Kč a méně.

8) Musí osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost platit vždy sociální pojištění a zdravotní pojištění?

a) Ano, vždy musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění i zdravotní pojištění zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

b) Ne, pokud je jejich hrubý zisk do 50 000 Kč měsíčně.

9) Hraje při výpočtu zdravotního pojištění a sociálního pojištění roli rodinná a životní situace občana. Lze tedy při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění uplatňovat nějaké slevy?

a) Ano

b) Ne

10) Kdo je to osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a jak vysoké musí platit zdravotní pojištění?

a) Občan, který není pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činní nebo státní pojištěnec (např. student či penzista). V roce 2018 bude platit zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč.

b) Živnostník vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s ročním hrubým ziskem do 100 000 Kč, platí zdravotní pojištění ve výši 1 000 Kč měsíčně.

Správné odpovědi: 1) C, 2) C, 3) B, 4) B, 5) C, 6) A, 7) A, 8) A, 9) B, 10) A