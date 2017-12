Jaké daňové úlevy u finančních produktů lze čerpat?

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Platby na některé finanční produkty přináší daňové úlevy. Za rok je možné ušetřit velmi významné částky? Prokažte v našem testu, že tyto výhody znáte.

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, potom pravděpodobně při finančním rozhodování u finančních produktů zohledňujete i daňové hledisko.

1) Za rok 2017 je možné o vlastní vklady na životním pojištění snížit základ daně o vyšší částku než za rok 2016. Jak vysoký může být maximální daňový odpočet:

a) 6 000 Kč

b) 12 000 Kč

c) 24 000 Kč

2) Které z následujících podmínek musí smlouva o životním pojištění mimo jiné splňovat, aby bylo možné uplatnit daňový odpočet:

a) Měsíční vklad na smlouvu musí činit alespoň 1 000 Kč.

b) Smlouva musela být uzavřena do 30 let věku.

c) Nesmí být umožněn průběžný výběr peněžních prostředků ze smlouvy.

3) Lze při uzavření více smluv o životním pojištění u různých životních pojišťoven uplatňovat daňový odpočet ze všech smluv?

a) Ano, ale pouze do maximálního zákonného limitu.

b) Ne, je možné uplatňovat pouze u smlouvy, která byla uzavřena jako první.

4) Vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou do částky 1 000 Kč podporovány státním příspěvkem, až vklady nad tuto částku daňovým odpočtem. Jak vysoký může být maximální daňový odpočet za rok 2017?

a) 10 000 Kč

b) 24 000 Kč

c) 45 000 Kč

5) Je možné pro účely maximálního daňové odpočtu doplatit peníze na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření koncem roku?

a) Ano

b) Ne

6) Každých 1 000 Kč daňového odpočtu znamená daňovou úsporu 150 Kč. Při maximálním daňovém odpočtu u životního pojištění i penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření je možné dosáhnout na jak vysokou daňovou úsporu za rok 2017?

a) 1 500 Kč

b) 3 400 Kč

c) 7 200 Kč

7) Uplatňuje se daňový odpočet pro vklady zaměstnavatele na smlouvu zaměstnance?

a) Ano

b) Ne

8) Do jakého limitu jsou od daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění osvobozeny souhrnné vklady zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření za rok 2017?

a) 20 000 Kč

b) 37 000 Kč

c) 50 000 Kč

9) Může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na smlouvu i nad limit pro daňové osvobození?

a) Ano (z příspěvku se však již odvádí příslušné daňové odvody)

b) Ne

10) Je možné uplatňovat daňové odpočty při výpočtu čisté měsíční mzdy?

a) Ano, při podepsaném prohlášení k dani.

b) Ne, je to možné pouze jednou za rok v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Správné odpovědi: 1) C, 2) C, 3) A, 4) B, 5) A, 6) C, 7) B, 8) C, 9) A, 10) B