Podpis pracovní smlouvy

Pracovní smlouva je velmi důležitý dokument, může např. pomoci při řešení důchodových nároků, jestliže z nějakého důvodu nejsou v databázi ČSSZ všechny údaje o zaměstnání. Jaké náležitosti musí pracovní smlouva obsahovat?

Každá pracovní smlouva musí dle zákoníku práce obsahovat: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonou práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. Náležitosti pracovní smlouvy je možné měnit pouze v případě, že s danou změnou souhlasí zaměstnavatel i zaměstnanec.

Dvě pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí být písemně vyhotovena i při práci na zkrácený úvazek. V praxi pracují někteří zaměstnanci pro dva různé zaměstnavatele na zkrácený úvazek, přičemž mají u každého zaměstnavatele podepsánu pracovní smlouvu. Uplatňovat daňové slevy při výpočtu čisté měsíční mzdy je však možné pouze u jednoho zaměstnavatele.

Smlouva na dobu určitou

Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou přitom skončí uplynutím sjednaného času, i když je zaměstnanec v daném termínu nemocný nebo je zaměstnankyně těhotná. Jestliže je sjednána pracovní smlouva např. na jeden rok, potom by se měl zaměstnanec v dostatečném předstihu u zaměstnavatele informovat, zdali s ním počítá i na další období a případně uzavřít novou pracovní smlouvu. Pokud by zaměstnanec neřešil danou záležitost včas, tak by se mohl dostat do časového presu se sháněním nového zaměstnání po skončení smlouvy na dobu určitou.

Zkušební doba

Velmi často bývá v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba. Zkušební doba přitom nesmí být delší než tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru nebo šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. A zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Výhodou zkušení doby je zkutečnost, že když zaměstnavatel během zkušení doby zjistí, že zaměstnanec pro něj není přínosem a práci nezvládá, tak může rychle ukončit pracovní poměr ve zkušební době bez uvedení důvodů a zaměstnanci nenáleží žádné odstupné. Uvedené výhody však platí i pro zaměstnance, kteří rovněž mohou rychle ukončit pracovní poměr, jestliže situace ve firmě neodpovídá předpokladům. Najít si však během několika dní nové pracovní uplatnění je i v současné době s nízkou nezaměstnaností složité, proto si zodpovědní zaměstnanci ukončení pracovního poměru vždy velmi pečlivě promyslí.