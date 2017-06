Vyjednání vyšší mzdy je taky obchodem

Zaměstnavatel i zaměstnanec mají zpravidla odlišné představě o mzdě za vykonanou práci. Většina zaměstnanců by si představovala vyšší mzdu za svoji práci a zaměstnavatelé nechtějí zvyšovat mzdové náklady. V současné ekonomicky příznivé době však mají schopní zaměstnanci dostatek prostoru pro lepší mzdové ohodnocení.

Zaměstnanci, kteří jsou nespokojeni se svojí měsíční mzdou, by měli danou situaci rychle řešit s odpovědným vedoucím pracovníkem. Před jednáním je však potřeba mít připraveny argumenty, proč má být hrubá mzda vyšší. Pracovní nasazení a výsledky si musí objektivně zasloužit vyšší ohodnocení, a to i k přihlédnutí úrovni mezd v regionu.

Důvody je vhodné sepsat

Před samotným jednáním je vhodné mít všechny důvody pro zvýšení mzdy sepsány. Samotné přípravě je dobré věnovat několik dní. Když se podklady chystají pouze jeden den, tak je možné, že budou méně věcné a budou psány v emocích. Není dobré jednání o mzdě inicializovat v nějakém naštvání nebo při nějakých pracovních problémech či neshodách. Jednání o mzdě je taky obchod, proto by mělo být založeno především na věcných argumentech a nikoliv na emocích.

Co když neuspějeme?

Ne všechna jednání dopadnou podle ideálního plánu. Před jednáním o vyšší mzdě je vhodné tedy mít vnitřně připraveny scénáře, jak postupovat, pokud jednání bude neúspěšné. I tuhle eventualitu je třeba zohlednit do plánované budoucnosti. Jaké jsou možnosti?

Pracovat ve stejném pracovním nasazení u stávajícího zaměstnavatele a doufat, že se situace změní a zaměstnavatele přesvědčíme dobrými pracovními výsledky v následujících měsících, že si zvýšení mzdy zasloužíme.

Začneme si hledat novou práci. Ideální je samozřejmě ukončit pracovní poměr až se podaří najít nové pracovní místo. Podávat kvůli nezvýšení mzdy ihned výpověď je nerozumné, neboť novou práci se nemusí podařit najít hned. A to ani v současně ekonomické příznivé době, kdy je na trhu práce dostatek volných pozic.

Nezvýšení mzdy je taky signál

Někteří zaměstnanci mají obavy si říci o zvýšení mzdy, neboť mají strach z případného neúspěšného jednání. Pro schopného zaměstnance však může být takové jednání potřebným impulsem pro nastartování pracovní kariéry u jiného zaměstnavatele. Když zaměstnanec ví na čem je a jak si jeho práce cení zaměstnavatel, tak se mu mnohem lépe plánuje budoucnost.

Pracovat vždy svědomitě se vyplatí

Nejhorší by bylo na práci rezignovat v případě, že nedojde ke zvýšení mzdy. To by byl špatný postup, který by mohl následně vést k obdržení výpovědi od zaměstnavatele. Při nespokojenosti je nejlepší pracovat pořád naplno a mezitím si hledat novou práci. Nikdy člověk neví, kdo si kvalitní práce všimne (např. zaměstnanec firemního odběratele nebo dodavatele) a nová pracovní nabídka se může obdržet zcela nečekaně.