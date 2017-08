Daňové zvýhodnění u studentů v letních měsících

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Daně zdroj: sxc.hu Při výpočtu čisté měsíční mzdy může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti, a to i na studenty starší 18 let. Je-li daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, vzniká poplatníkovi nárok na daňový bonus. Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy i za červenec a srpen? A proč bude výplata za letošní červenec vyšší?

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na studenty starší 18 let musejí být splněny zákonné podmínky, tedy musí se jednat o studující dítě mladší 26 let žijící ve společné domácnosti s rodičem. Jestliže studium na střední škole pokračuje bez přerušení, potom se do něj započítávají i prázdniny. „Jsou-li splněny tyto podmínky, může mít dítě během letních prázdnin vlastní příjem, a přesto lze při výpočtu čisté mzdy uplatnit daňové zvýhodnění,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdy nelze daňové zvýhodnění uplatnit?

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na dítě nejdéle do jeho 26 let. Když studující dítě dosáhne věku 26 let v průběhu měsíce, potom se daňové zvýhodnění uplatní naposledy za měsíc, kdy dítě k 1. dni daného měsíce ještě 26 let nedovršilo. Daňové zvýhodnění není dále možné uplatnit na dítě pobírající invalidní důchod třetího stupně. Uplatňuje-li se na dítě daňové zvýhodnění, nelze na ně převést příjmy a výdaje jako na spolupracující osobu.

Jak je to při neúspěšné maturitě?

Podmínka studia na střední škole je splněna do konce školního roku, ve kterém je konána maturita, a ještě následující prázdniny, jestliže dítě v měsících červenci a srpnu nemá vlastní příjem podléhající odvodům na sociální zabezpečení. A to i v případě neúspěšné maturity. Když si úspěšný maturant během posledních prázdnin přivydělává pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč a do práce na hlavní pracovní poměr nastoupí až po prázdninách, může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění ještě v měsících červenci a srpnu. „Jestliže dítě nesložilo v řádném termínu maturitní zkoušku a bude ji opakovat v září, potom může rovněž jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění i za měsíce červenec a srpen,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyšší daňové zvýhodnění od červencové výplaty

Od července letošního roku došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Na první dítě se při výpočtu čisté mzdy u červencové výplaty, která se obdrží na účet v srpnu, uplatní daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě ve výši 2 017 Kč. Při stejném hrubém příjmu si tedy rodina se dvěma dětmi měsíčně polepší o 200 Kč, rodina se třemi dětmi dokonce o 500 Kč. Pro uplatnění vyššího daňového zvýhodnění není přitom nutné vyplňovat žádnou speciální administrativu, mzdové účetní uplatní vyšší částky automaticky. Od roku 2018 navíc dojde ještě ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně.

Přivýdělek rodiče a daňové zvýhodnění

Někteří rodiče si během letních prázdnin přivydělávají a pracují pro dva zaměstnavatele současně. V takovém případě je však možné daňové zvýhodnění na děti uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, přičemž stále platí, že může daňové zvýhodnění uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Pro uplatnění daňového zvýhodnění je rovněž nutné u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani. Odpovědné mzdové účetní je pak potřeba doručit kopii rodných listů dětí a potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že se daňové zvýhodnění již neuplatňuje při výpočtu čisté mzdy u něj. Pokud druhý z rodičů není zaměstnancem, lze doručit čestné prohlášení.

Daňový bonus za rok 2017

V případě, že je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, pak bude daň z příjmu nulová a naopak se od státu obdrží daňový bonus. Pro čerpání daňového bonusu za rok 2017 je nutné mít rozhodné příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů nebo z pronájmu alespoň ve výši 66 000 Kč. „Podmínky se zpřísňují až od roku 2018, kdy se nebudou započítávat příjmy z kapitálového majetku a z pronájmu,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.