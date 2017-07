Auto pořizujeme s kalkulačkou v ruce

Autor: Petr Gola Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Pro většinu rodin se stalo auto samozřejmostí, dokonce stoupá počet rodin majících dvě auta. Dojíždění za prací, za zábavou nebo na dovolenou je bez auta mnohdy velmi složité. Nákupu auta je vždy potřeba věnovat dostatek času a vše si v klidu nejdříve promyslet.

Při nákupu nového auta by u naprosté většiny domácnosti neměly hrát hlavní roli emoce, ale chladnokrevný kalkul. Před samotným vyhledáváním auta je vhodné si nejdříve promyslet, jaký typ auta skutečně potřebujeme (malé městské auto nebo kombík či s pohonem všech čtyř kol kvůli ježdění na chalupu...), jaké jsou naše finanční možnosti a kolik kilometrů ročně najezdíme (při menším nájezdu se naftový motor nevyplatí).

Finance hrají hlavní roli

Výběr auta je v první řadě nutné podřídit rodinným finančním možnostem. Nabídka na trhu nových i ojetých vozů je velmi bohatá a pestrá. Není žádný problém si koupit nový vyhlédnutý vůz během následujícího dne. Vyšší zadlužení kvůli pořízení auta není ale rozhodně na místě. Pořídit si dražší auto a potom z finančních důvodů nemoci jezdit na rodinné výlety nebo dovolenou není rozumné. Před samotným výběrem auta je potřeba si stanovit finanční strop, tedy maximální částku, kterou může nové nebo ojeté auto stát. Tento strop by se neměl v žádném případě překročit. Současně je nutné počítat s tím, že nákupem auta není všem výdajům konec. Při pořízení ojetého vozu je k nákupní ceně nutné připočítat cenu prvotního servisu (např. vyměnění všech provozních kapalin, brzdových kotoučů a brzd, rozvodů…).

S výběrem auta by měli souhlasit oba partneři

S rodinným autem zpravidla jezdí oba partneři, proto by se měli na výběru nového vozu shodnout a oba by se měli zkusit s daným vozem projet před jeho koupí. V novém voze by se měli cítit dobře oba partneři a oběma by měla být jeho obsluha příjemná.

Proč si přečíst recenze?

U naprosté většiny aut je možné se na odborných internetových portálech nebo v časopisech dočíst zajímavé a užitečné recenze, které mohou významně pomoci s výběrem. Např. která motorizace je pro nás nejvhodnější nebo které ze dvou či tří vybraných aut si nakonec pro naše účely pořídit. Lepší je vždy číst více recenzí od více odborníků. Většina lidí upřednostňuje při výběru auta jiná kritéria. Při plánovaném nákupu ojetého vozu není od věci se zeptat na názor mechanika, ke kterému jezdíme na pravidelný servis. A to i zejména s ohledem na nákladnost náhradních dílů.

O auto je nutné se starat

Do rodinného rozpočtu je vhodné zakalkulovat nejenom výdaje pohonné hmoty,ale i za pravidelný servis, a to i při nákupu nového vozu. Aby auto dobře sloužilo, tak je potřeba se o něj starat a vyměňovat opotřebované součástky a měnit provozní kapaliny.