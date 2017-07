Nákup auta není investicí

Autor: Petr Gola Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Auta v současné době mnohem rychleji ztrácejí na hodnotě než v minulosti. Až na výjimky nelze nákup auta chápat jako investici. Volné peněžní prostředky není tedy vhodné utrácet za pořízení nového auta, když stávající auto je pořád ve výborném stavu.

Někteří mladí lidé upřednostňují pořízení vysněného auta na úvěr před řešením vlastní bytové situace. Z finančního hlediska je však lepší nejdříve vyřešit vlastní bydlení. A pokud je auto nutností, např. z důvodu dojíždění do práce, tak je dobré nejdříve pořídit levnější ojetý vůz, aby splácení dražšího vozu nezhoršilo přístupnost k čerpání úvěru na pořízení vlastního bydlení.

Nestačí jedno auto?

Mnohé rodiny řeší dilema, jestli pořídit do domácnosti druhé auto. Přestože v některých situacích by druhé auto usnadnilo chod domácnosti v některých dnech, tak je potřeba velmi důkladně propočítat a zvážit, zdali se druhé auto skutečně vyplatí. Veškeré výdaje na auto se násobí dvěma, současně je potřeba počítat s vyšším časovým zatížením spojeným s provozem auta (základní údržba auta, návštěvy servisu, absolvování technické kontroly…). V mnoha městech vzniká problém se zaparkováním jednoho auta, se dvěma by byla situace ještě horší. V případě, že potřebují oba partneři dojíždět do práce autem, neboť cesta veřejnými prostředky je neefektivní, potom zpravidla jako druhé auto stačí menší městské auto.

Jaké auto k podnikání?

Většina živnostníků potřebuje k provozování své činnosti auto. V takovém případě je auto potřeba chápat i jako reklamu a vizitku. Zanedbané auto příliš nových zákazníků nepřiláká. I ojeté auto může přitom vypadat dobře a kultivovaně, není nutné se hned zadlužit kvůli reprezentativnímu auto. Draží auto může na druhou stranu u některých lidí budit dojem dražších služeb oproti konkurenci.

Důkladný výběr šetří výdaje

Samotný nákup auta je dobré předem důkladně promyslet, tak aby auto rodině několik let dobře sloužilo. Příliš časté změny vozového parku nejsou finančně výhodné. Pořízené auto by tedy mělo rodině svými parametry vyhovovat a být v dobrém stavu. Jestliže dojde k nákupu nevhodného auta, tak při jeho rychlém prodeji po několika měsících je potřeba počítat zpravidla se ztrátou, mnohdy i vyšší než by se na první pohled zdálo. Konkurence na trhu aut je značná a dobře prodat auto není vůbec snadné.

Kvůli jedné dovolené není nutné kupovat velké auto

V současné době na trhu působí více firem pronajímajících auto na dovolenou. Jestliže rodině během roku stačí menší auto a pouze jednou za rok kvůli zahraniční dovolené je velikost kufru nedostatečná, tak může být zajímavým finančním řešením pronájem auta. Z finančního hlediska je nejlepší, když pořizované auto odpovídá peněžním možnostem a životnímu stylu.