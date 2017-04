Pojištění pracujících studentů

Autor: Petr Gola Rubriky: Pojištění zdroj: pixabay.com Zdravotní pojištění za studenty až do věku 26 let platí vždy stát. Nemocensky a důchodově však studenti pojištěni nejsou. Výdělečně činní studenti, kteří ze svého příjmu odvádí sociální pojištění, ale ano.

Od roku 2010 nepatří doba studia mezi náhradní dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. Doba studia se již tedy nepočítá do doby pojištění nutné pro přiznání státního důchodu ani do doby pojištění ovlivňují výši starobního důchodu. Uvedené období si mohou nevýdělečně činní studenti pojistit formou dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Měsíční částka v roce 2017 činí 1 977 Kč.

Doba studia na střední škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole se započítává do doby pojištění do konce roku 2009, a to po dobu prvních šesti let po 18. roce věku. Doba studia od 1. ledna 2010 již tedy není náhradní dobou pojištění pro důchodové účely. Výdělečně činní studenti, kteří ze svého příjmu odvádí sociální pojištění, mohou čerpat v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti nemocenskou, nemocenská však náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Praktický příklad 1)

Studentka Králová si během studia na vysoké škole přivydělává na zkrácený úvazek a z příjmu je tedy studentce Králové již od roku 2014 odváděno sociální pojištění. Slečně Králové se tedy bude toto období hodnotit do doby pojištění pro důchodové účely, neboť bylo z příjmu odváděno sociální pojištění.

Praktický příklad 2)

Student Veselý si během studia na vysoké škole přivydělává pro několik zaměstnavatelů současně, vždy však pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Protože z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, ta se doba této práce na pracovní dohody o provedení práce nebude studentovi Veselému počítat pro důchodové účely.

Praktický příklad 3)

Slečna Válková během studia na vysoké škole pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. A z obou dohod je odváděno sociální pojištění. Z měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí pouze, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Přestože slečna Válková pracuje současně po celý rok pro dva zaměstnavatele, tak do doby pojištění se jí bude odpracovaný rok počítat jako jeden rok. U důchodových nároků se nikdy žádný rok nepočítá do doby pojištění jako dva roky.