Chytrou domácnost zná pouze 15 procent Čechů. Pětina internetové populace ale technologie sama používá

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Dálkově nastavit topení nebo si během zimních večerů posvítit na cestu z práce prostřednictvím aplikace v telefonu. Tohle a mnohem víc umožňuje chytrý dům neboli chytrá domácnost. V České republice zatím tomuto pojmu rozumí jen 15 % lidí, 44 % zhruba tuší, o co se jedná. Udělat z běžné domácnosti chytrou je přitom docela jednoduché. Před jejím vybudováním je jenom nutné zvážit, do jaké úrovně „chytrosti“ chcete svůj dům dostat.

Kompletní chytrý dům vlastní v Česku zatím pouze 2 % domácností. Dalších 22 % tuzemských domácností používá dílčí chytré technologie, které chod domácnosti zjednoduší alespoň částečně. Vyplývá to z nedávného spotřebitelského průzkumu, který pro společnost E.ON realizovala agentura Ipsos.

Chytré domy představují pohodlné a moderní řešení bydlení. Skrze Wi-Fi nebo datové rozvody je možné takový dům ovládat dálkově. Například si cestou z práce nastavíte topení na požadovanou teplotu nebo předehřejete vodu pro koupel. Cílem chytré domácnosti je maximální pohodlí pro její obyvatele a také úspora energie. Přesné časování spotřebičů a jejich dálkové ovládání zajistí, aby fungovaly pouze v době, kdy to skutečně potřebujete. Investice do pořízení chytré domácnosti se může pohybovat v rozmezí od několika tisíc do několika stovek tisíc korun.

1. Smart: Osvětlení a stínění

Posláním chytré domácnosti jsou pohodlí a úspory energií. Nejjednodušším krokem k nim bývá instalace chytrého osvětlení. To můžete vytvořit pomocí speciálních žárovek, které jsou napojeny na domácí Wi-Fi síť. Tento typ osvětlení se těší oblibě díky možnosti dálkového ovládání z mobilního telefonu nebo tabletu. V kategorii dražších modelů můžete vybírat i z takových žárovek, které kromě svícení v různých barvách a různé intenzitě umějí interiér třeba i provonět. Stejně jako svícení je v domě zejména v letních měsících důležité též stínění. I žaluzie nebo markýzy lze ovládat pomocí časovače nebo na dálku mobilním telefonem.

2. Smart: Vytápění a ohřívače vody

Rovněž do regulace vytápění už běžně pronikají různé chytré technologie. Kotel nebo tepelné čerpadlo můžete ovládat na dálku pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Tepelné zařízení lze navíc většinou připojit k centrálním jednotkám chytrých domácností pomocí protokolu OpenTherm nebo signálem 0–10 V. S pořízením takového zařízení vám často pomůže váš dodavatel energií. K dispozici jsou i chytré bojlery, které samozřejmě můžete ovládat na dálku přes internet, ale zároveň se jejich procesor učí týdenní průběh spotřeby teplé vody v domácnosti. „Na základězískaných dat dokáže bojler časem znatelněsnížit spotřebu energie. Chytrétypy bojlerůjsou proto stále žádanější, zákazníci společnosti E.ON majípři pořízenítakového zařízenínárok na čtyřicetiprocentní slevu,“říkáLuboš Vrbata ze společnosti E.ON Energie, a. s.

3. Smart: Měřiče a zásuvky

Jednou ze složek chytré domácnosti je šetrné hospodaření s energiemi. S tím mohou pomoci i měřiče spotřeby energií, díky nimž získáte přehled o aktuální spotřebě a výdajích. Jednoduché měření spotřeby zajistí chytré zásuvky. „Chytrou zásuvku lze ovládat přes mobilní aplikaci v telefonu. Přes internet tak můžete zapínat či vypínat spotřebiče, některé zásuvky, jako je třeba TP-LINK HS 110 mohou také měřit spotřebu elektřiny,“vysvětluje Tomáš Holčík z technologického portálu Živě.cz.

4. Smart: Solární energie

Ušetřit na energiích lze též díky využití solární energie. Doprovodným prostředkem k solární energii je v chytré domácnosti speciální aplikace, jež monitoruje výrobu a spotřebu energií a vy tento monitoring můžete sledovat prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu. S úvahami o instalaci solárních technologií vám pomohou také specializované webové aplikace a kalkulačky. „Web E.ON Solar spočítá a navrhne, jak co nejlépe využít solární energii v rodinném domě. Majitelé rodinných domů si tak mohou snadno a bez nutnosti hlubších znalostí porovnat různé varianty a technologie využití solární energie včetně nákladů, ročních úspor i návratnosti investice včetně možností finanční dotace,“ popisuje Luboš Vrbata ze společnosti E.ON. Vhodně navržený fotovoltaický systém může v rodinném domě ušetřit až 75 % nákladů na elektrickou energii.

5. Smart: Zabezpečení domu

Bezpečnostní systém v chytré domácnosti funguje velmi důmyslně. Propojuje například alarm s chytrými zámky a vaším mobilním telefonem. Chytré zámky fungují bez klíčů – odemykání i zamykání zařídíte snadno přes mobilní telefon. Klíč tak zůstává hlavně jako záloha pro případ poruchy či výpadku napájení. Chytré zámky také upozorňují na otevření dveří a umožňují například administraci uživatelů a přístupových oprávnění. Využít je můžete na vchodové dveře nebo garážová vrata. Speciální senzory mohou snímat okna a v případě jejich otevření podávat hlášení majiteli domu nebo automaticky informovat zabezpečovací službu.