4 tipy, jak na nákup ojetiny

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Před pořízením vozu lidé mnohdy řeší klíčovou otázku: nový, nebo ojetý? Říká se, že nový automobil je nejhorší investice. Cena vozu totiž nejrychleji padá v prvním a druhém roce jeho stáří, takže poté lze už za rozumné peníze pořídit stále kvalitní zánovní automobil. S ojetinou však jdete skoro vždy do rizika. Na co si dát pozor?

Čtěte také 5 tipů, jak správně šetřit na pohonných hmotách

Trh s ojetinami v Česku bují. Například loni se prodalo 700 tisíc ojetých vozů, což představuje meziročně 6% růst. Necelou polovinu automobilů z druhé ruky prodají dohromady autobazary, autorizovaní prodejci a leasingové společnosti. 53 % ojetin prodali soukromí majitelé. Výhodná koupě ojetého automobilu je vyvážena faktem, že nikdy nebudete mít stoprocentní jistotu. Nejde jen o to, že můžete narazit na podvodníka či vozidlo vykazující právní vadu, ale kupujete použitou věc, u které nevíte, jak s ní kdo zacházel a riziko závady nemůžete nikdy vyloučit.

U inzerátu nevíte, na koho narazíte

Více než polovina ojetin se prodá soukromými osobami na inzerát. Je to většinou levnější varianta, což je však vykoupeno vyšší mírou rizika. Samozřejmě můžete narazit na skutečného prvního majitele, jenž vozu dopřál řádnou péči a údržbu. Nezdráhá se vám přiznat případné neduhy, na co si dát pozor nebo který díl je třeba zralý na výměnu. To může být velmi užitečné, protože tak můžete předejít vážnějším potížím v budoucnu. Musíte ale dopředu počítat s tím, že narazíte spíše na přesný opak. Kromě technické stránky nesmíte samozřejmě opomenout rovněž tu právní. Můžete totiž narazit na auto s takzvanou právní vadou, což znamená, že je kradené, zatížené leasingem nebo má zfalšované doklady. Prověření historie vozidla by tak měla být samozřejmostí.

V autobazaru pozor na komisi

Autobazary naproti tomu nabízejí určitý komfort v podobě velkého výběru, různých garancí ohledně původu či technického stavu a dalších služeb. Je to pohodlnější, ale dražší alternativa. Vozidla jsou zpravidla ve vlastnictví autobazaru, avšak některé bazary umožňují i komisní prodej. To znamená, že autobazar umožní majiteli za poplatek vystavit vozidlo ve svém areálu a prodej pouze zprostředkuje. Potenciální problém spočívá v tom, že případnou reklamaci nemůžete uplatnit u autobazaru, nýbrž u původního majitele. Dohledat ho a něco po něm vymáhat však může být značně problematické.

Výhody ojetých a zcela nových vozů v jednom

Rizika spojená s koupí ojetiny lze výrazně eliminovat pořízením automobilu ze skončeného operativního leasingu. „U ojetin je často problém s nejasným původem, stočeným tachometrem nebo absencí servisních záznamů,“ upozorňuje Vilém Mandlík, Remarketing Team Leader společnosti Arval CZ. Pořízení auta z operativního leasingu je poměrně novým řešením, které kombinuje výhody ojetých a zcela nových vozů. Vozidla ze skončeného leasingu mají známou a doloženou historii, kompletní autorizovaný servis a jistotu najetých kilometrů. „Cena nejoblíbenějších modelů může být u rok starých vozů díky vysoké nabídce na trhu nižší až téměř o třetinu vůči jejich pořizovací ceně,“ dodává Mandlík.

Musíte „svůj“ automobil nutně vlastnit?

Možná je vám líto vynaložit jednorázově velkou sumu za automobil. Navíc do ojetého vozu zpravidla musíte po koupi investovat nemalé peníze, nemluvě o eventuálních dalších nenadálých servisních výdajích. Řešením může být operativní leasing. „Podnikatelé běžně využívají operativní leasing, protože přenáší odpovědnost za rizika, služby i náklady na skutečného vlastníka, což je leasingová společnost. Rovněž odpadají starosti s prodejem ojetého vozu,“ uvádí Vilém Mandlík. „V dnešní době je automobil stále více chápán jako naprosto běžná spotřební věc a u podnikatele jako pouhý nástroj k rozvoji byznysu. V podstatě tak není vůbec nutné vozidlo vlastnit,“ dodává Mandlík s tím, že v rámci operativního leasingu lze pořídit i zánovní vůz.