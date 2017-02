EET pokladnu za desetikoruny, nebo pokutu až půl milionu?

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Podnikání zdroj: sxc.hu Již za týden bude spuštěna druhá etapa elektronické evidence tržeb (EET), do které by se mělo zapojit na 250 000 podnikatelů. Zatím si ale autentizační údaje, nezbytné pro spuštění evidence tržeb prostřednictvím registrační pokladny, vyzvedla jen asi třetina z nich. Ozývají se hlasy o bojkotu nové zákonné povinnosti, ale i vyjádření finanční správy o provádění kontrol ve firmách spadajících do první vlny EET a udělených pokutách.

Obchodníci, kteří nebudou zapojeni do systému EET a po 1. březnu 2017 budou dále prodávat, se dostanou do rozporu se zákonem o evidenci tržeb a finanční úřad jim může udělit pokutu až do výše půl milionu korun. Obchodníkům tedy zbývá jen několik posledních dní na splnění nezbytného předpokladu pro další podnikání. „Jakkoli můžeme se zákony nesouhlasit, je třeba je ctít a dodržovat. Povinnost evidovat tržby a odesílat data do systému EET navíc není pro podnikatele tak náročná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Po získání autentizačních údajů lze softwarovou EET pokladnu v internetovém prohlížeči spustit během pár minut. Náklady na provoz takové pokladny jsou v řádu desetikorun měsíčně a podnikatel se nemusí starat o nic dalšího,“ říká Jaroslav Hansal, jednatel společnosti Bohemiasoft, která firmám a podnikatelům poskytuje cloudové pokladní řešení Kasareal.cz.

Kde pořídit EET pokladnu?

Možností, jak splnit zákonnou povinnost je celá řada. Některým podnikatelům stačí aktualizovat software v jejich stávající pokladně, další využijí nabídku telekomunikačních operátorů zahrnující pokladnu a připojení k internetu. Na trhu je rovněž řada nových typů EET pokladen lišících se funkcemi a výbavou, ale také softwarové pokladny v podobě mobilních aplikací nebo cloudových služeb. Ne všechny možnosti ale mohou podnikatelé využít i na poslední chvíli. „Zásadní nevýhodou klasických pokladních řešení ve chvíli, kdy do další fáze EET zbývá jen pár dní, je doba nezbytná k dodání a implementaci nové pokladny. Pro spuštění cloudové EET pokladny oproti tomu stačí jen počítač, smartphone nebo tablet s připojením k internetu. Není třeba na cokoli čekat,“ vysvětluje Jaroslav Hansal z firmy Bohemiasoft.

Půlmilionová pokuta, nebo desetikoruny měsíčně?

Častým argumentem podnikatelů, kteří nesouhlasí se zaváděním evidence tržeb, je fakt, že musejí sami nést veškeré náklady spojené s pořízením a provozem EET pokladny. Na pokrytí těchto výdajů je určena jednorázová sleva na dani ve výši 5 000 korun pro všechny podnikatele, kterých se nová povinnost evidovat tržby týká. Tato částka ve většině případů nepokryje náklady na pořízení nové pokladny nebo nový software pro stávající pokladnu, ale v případě cloudové pokladny vystačí na několik měsíců či spíše let provozu, nebereme-li v úvahu náklady na připojení k internetu. Nárok na slevu na dani přitom podnikateli vzniká bez ohledu na typ EET pokladny, který se rozhodne zavést a používat.

Používání cloudové EET pokladny, dostupné v prostředí internetového prohlížeče, stojí měsíčně jen několik desetikorun. O samotný provoz pokladny, stejně jako o aktualizace funkcí v souladu s legislativními změnami, se přitom stará poskytovatel cloudové služby, jenž podnikateli zároveň garantuje dostupnost funkčnosti pokladny. Podnikatel přitom může používat jakékoli koncové zařízení – stolní počítač, notebook, tablet či smartphone s připojenou klasickou nebo účtenkovou tiskárnou.

Náklady v řádu desetikorun měsíčně, navíc kryté slevou na dani, mohou podnikatelům ušetřit velké problémy s finančními úřady a odvrátit hrozbu pokuty ve výši, která by byla pro většinu drobných podnikatelů a obchodníků likvidační. V případě opakovaných porušení zákona o EET může finanční správa nařídit i uzavření podniku či provozovny.