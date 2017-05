Monitorovací aplikace ušetří zbytečné výdaje za firemní vozový park a ohlídají i začínající řidiče

Neustálé sledování vozidla za pomoci GPS, detailní přehled o ujetých kilometrech a spotřebě, ale také upozornění při neautorizovaném pohybu auta. To vše dnes majitelům aut a firemních flotil přinášejí monitorovací aplikace a elektronické knihy jízd. Podívejte se na několik vychytávek, jež tyto aplikace nabízejí a které pomohou udržet vůz pod kontrolou.

Monitoring polohy prostřednictvím GPS

Základní a neodmyslitelnou funkcí monitorovacích systémů a elektronických knih jízd je sledování pomocí GPS. „Využití GPS v kombinaci s GSM umožňuje on-line monitoring vozidla a vykreslení jeho přesné polohy na mapě v mobilní nebo webové aplikaci včetně údajů o rychlosti. V případě firemních flotil tak aplikace umožňuje sledovat všechny vozy v reálném čase,“ říká Petr Rybníček, specialista na monitorovací systémy SHERLOG Trace a SHERLOG Vision, s tím, že takový přehled zároveň umožňuje firmám efektivně nastavit jejich využívání, například volbou rychlejší trasy.

Monitoring prostřednictvím GPS má vedle správy firemních flotil využití i u soukromých vozů. V případě sdíleného auta má jeho majitel vždy přehled o tom, kde se vůz během dne pohybuje a jakou vzdálenost urazí. Poslouží například i v případě, kdy se v rodině vyskytne začínající řidič. Rodiče si přes telefon či počítač vždy mohou ověřit, kde se nováček za volantem právě nachází.

Kontrola spotřeby, tachometru i zapnutí pásů

Zejména u aplikací určených majitelům a správcům firemních vozových parků je standardní rovněž sledování spotřeby vozu. „Speciální příslušenství v takovém případě monitoruje stav paliva v nádrži a jeho úbytek. Majitel či provozovatel vozidla tak díky statistikám získá přehled o spotřebě pohonných hmot na každou jízdu. To mu mimo jiné dává do rukou preventivní nástroj proti krádeži paliva,“ popisuje Petr Rybníček. Vedle spotřeby paliva lze sledovat i řadu dalších parametrů, jako například stav tachometru, otáčky motoru, stav baterie vozidla, teplotu v nákladovém prostoru nebo třeba to, jestli má posádka zapnuté bezpečnostní pásy.

Upozornění při překročení rychlosti i vyjetí z určené zóny

Monitorovací aplikace přinášejí rovněž řadu bezpečnostních prvků. V případě porušení některého z nastavených „pravidel“ spustí aplikace automaticky poplach a upozorní majitele na podezřelé chování vozu. V prvé řadě může jít o upozornění na pohyb zamčeného vozidla či, v případě firemního vozu, na jeho pohyb bez přihlášení řidiče nebo mimo definovanou dobu. Nastavit si ovšem lze například i upozornění na překročení uživatelem zvolené rychlosti, a to i v konkrétních místech, nebo na výjezd auta z obdobně definované oblasti.

Upozorní na servis a vypočítá servisní náklady

Aplikace určené hlavně pro správu vozových parků s sebou nesou i výhodu ve formě výrazné úspory času. Umožňují totiž nastavit si u jednotlivých vozidel například plánované servisní intervaly, jako je výměna oleje, technická kontrola či přezutí před zimou a na jaře. Aplikace pak sama upozorní na blížící se termín. „Další z chytrých funkcí je pak vypočítávání cestovních náhrad. Není nutné je vypočítávat ručně, aplikace je sama vygeneruje,“ dodává Petr Rybníček.

17. května 2017 18:01:44