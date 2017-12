5 hlavních předností bezúročné rychlé půjčky

Přísloví hovořící o tom, že neštěstí nechodí po horách, ale po nás lidech, je bohužel pravdivé. Skutečně nikdy nevíte, kdy se vám může pokazit nějaký domácí spotřebič nebo auto. Přijít ale mohou i jiné nepříjemné nečekané výdaje. Potřebujete i vy co nejrychleji peníze na nejrůznější platby a nikdo z vašich blízkých vám nepůjčí? Pak je nejvyšší čas zvolit rychlou nebankovní půjčku. Na trhu je jich hned několik, přičemž mnohé z nich se vyznačují absencí jakýchkoli úroků. Jinými slovy, půjčíte si určitou částku a ty samé peníze poskytovateli v dohodnutém termínu splatíte. Že jste o tomto typu úvěru doposud neslyšeli? Pak jste na správném místě. V pěti bodech si shrneme základní přednosti nebankovní půjčky zdarma.

zdroj: sxc.hu

Bez zbytečných úroků a poplatků

Většina bankovních i nebankovních půjček se vyznačuje poměrně vysokou úrokovou sazbou. Ta bývá označována jako RPSN, tedy roční procentuální sazba nákladů. Stejně tak mohou být tyto úvěry zatíženy i manipulačním poplatkem. Jestliže některá ze společností poskytuje první půjčku zdarma, můžete si být jistí, že se vše obejde jak bez úroků, tak i bez poplatků. Počítejte jen s manipulačním poplatkem ve výši 1 koruny, který je realizován pro ověření vašeho klientského účtu. Pozor je třeba si dát i na úskalí tohoto úvěru. Ta mohou přijít tehdy, když prostě a jednoduše nebudete úvěr splácet podle předem stanoveného splátkového kalendáře. Při případném prodlužování termínu splatnosti už vás čekají velké poplatky. Jestliže žadatel nedodrží stanovené podmínky a úvěr následně neřeší, setká se doslova s obrovskými finančními postihy.

Expresní rychlost vyřízení

Rádi byste inkasovali finanční injekci co možná nejdříve? Některé výdaje určitě nečekají. Především splátky předchozích nevýhodných úvěrů již nesnesou žádný odklad. To samé platí i v případě nezbytnosti opravy nějakého spotřebiče. Když vám nejede auto, ztrácíte možnost mobility. Oprava je tedy nezbytná. U nebankovní bezúročné půjčky si můžete být jistí jejím velmi rychlým vyřízením. Často se jedná o interval několika málo hodin. Některé společnosti poskytující úvěry garantují 24 hodin, jiné 12. Vše je ryze individuální. V každém případě získáte hotovost velmi rychle.

Půjčit si mnohdy mohou i dlužníci

U mnohých finančních institucí lze dosáhnout na bezúročnou půjčku i tehdy, když máte stále nesplacené závazky u jiných věřitelů. Takovéto půjčky se vyznačují absencí nahlížení do některého z registrů dlužníků. Těch je u nás vedeno hned několik, přičemž nejznámější je Solus. Pokud někomu peníze dlužíte, můžete si být jisti, že v některém z nich vaše jméno figuruje. Pro banky se automaticky stáváte nedůvěryhodnou osobou. Pozor je zapotřebí si dát i na to, že vymazání záznamu z tohoto registru dlužníků může trvat klidně i několik měsíců po tom, co dokážete splatit veškeré vaše závazky. Absence nahlížení do registru dlužníků bývá u těchto půjček nahrazena jinými zárukami, které poskytovatelé potřebují mít. Nejčastěji jde o potvrzení týkající se aktuálního příjmu žadatele. Jinak funguje jako záruka i movitý či nemovitý majetek.

Vybrat si lze z mnoha produktů

Moderní rychlá půjčka zdarma je produktem, který dnes nabízí spousta různých společností. Vy si tedy můžete pohodlně vybírat, u které si o ni zažádáte. Postupovat byste měli především podle charakteristik konkrétního finančního produktu. Tradičně si lidé berou tuto půjčku podle celkové výše nabízené sumy. Ta se pohybuje v řádu několika tisíc korun, přičemž asi nejvíce dokážou nabídnout poskytovatelé okolo 8000 korun. Jinak se vyplatí brát v potaz také dobu splatnosti. Ta činí tradičně 14 dní, nicméně jde také o zcela individuální záležitost a u některých firem lze závazky splácet i delší dobu. Prohlédněte si i alternativu rychlého splacení hotovosti. Někdy je zpoplatněna, jindy ji poskytují zdarma. Stejně tak se vyplatí zaměřit se na poplatky spojené s odložením splátek. Jejich výše by pro vás měla být také nesmírně důležitá. Všechny charakteristiky si lze bez problémů porovnat online.

Pohodlné vyplnění online žádosti

Za velkou přednost rychlé nebankovní půjčky zdarma lze považovat i pohodlnost jejího vyřízení. Jednoduše si ji najdete na internetu a následně vyplníte online formulář sloužící jako žádost o úvěr. Poté už budete kontaktování zástupcem zprostředkovatelské firmy a do předem stanovené doby obdržíte požadovanou hotovost. Vše vyřešíte přímo z domova, a to buď na počítači, tabletu nebo jiném chytrém zařízení. Potřebovat samozřejmě budete i připojení k internetu. Nemáte-li jej doma, stačí navštívit nějakou internetovou kavárnu anebo jiné místo, kde je bezplatná wi-fi.

Dec. 11, 2017, 3:59 p.m.