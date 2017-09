Jak být vidět a získat zákazníky? Jde to i levně

Bez zákazníků, nebo klientů se dne žádná firma neobejde. Čím jich má více, tím větší má pochopitelně také obrat. Získat zákazníky ale nemusí být v dnešní době zase až tak jednoduché. V mnoha odvětvích je poměrně silná konkurence a tak se bez propagace málokterý podnikatel obejde. S námi se podívejte na to, jak být vidět, jak získat zákazníky, a jak přitom neutratit majlant.

zdroj: pixabay.com

Prestiž firmy hraje roli

Je to stále dokola opakované téma. Lidé dnes nechtějí naletět podvodníkům a tak si stále více prověřují firmy, u kterých služby nebo zboží poptávají. Je jasné, že lépe bude působit podnikatel, který má vlastní firmu, než ten, který má jenom živnostenský list se sídlem na adrese trvalého bydliště. Proto vám doporučujeme jít onou první cestou. Založení nové sro v České republice už není nijak nedostupné. Poslední novelizace výrazně přispěla ke snížení cen za jednotlivé úkony a tak je jasné, že podnikat pod vlastní firmou si může dovolit téměř každý. Jediné, co může být problém, je složitost založení. Zde se ale lze obrátit na společnosti, které firmu založí na klíč a také levně. Těm už stačí jenom dodat hlavní údaje o firmě, jako je:

Výše podílů a základního kapitálu

Název firmy a její sídlo

Jméno jednatele a společníků

Získejte zákazníky z vyhledávačů

Druhá možnost, jak získat zákazníky, a to poměrně levnou a efektivní cestou, je ta, že využijete současné vyhledávače. A to jak vyhledávač Seznam, tak i vyhledávač Google. Oba dva jsou v našich končinách naprosté jedničky. Pokud se podíváme na to, jak zákazníky získat tímto způsobem, je pochopitelně nezbytností vlastní web. Jakmile ho máte, je třeba vhodná SEO optimalizace webstránek. Co si pod ní ideální představit? Jedná se o nastavení webu, díky čemuž se právě vaše stránky budou na určité vyhledávací dotazy zobrazovat na horní pozici ve vyhledávačích. Správné nastavení zahrnuje mnoho různých věcí, jako jsou on-page, stejně jako o off-page faktory. Proto je vhodné svěřit vše profesionálům. Pokud to uděláte, můžete si být jisti, že následně vám budou proudit lidé z vyhledávačů zcela zdarma.

Buďte vidět na sociálních sítích

Nejlepší reklama je dnes ta, kterou si lid mezi sebou řeknou. A toto je pravidlo, kterého se doporučujeme držet. Dnes už komunikace neprobíhá ani tak osobně, jako probíhá prostřednictvím sociálních sítí. A právě proto vám k získání nových zákazníků pomůže reklama na Facebooku. Má různé možnosti. Nemusí se nutně jednat jenom o klasickou PPC reklamu. Hitem mohou být třeba i zajímavé sponzorované příspěvky, jejichž dosah i cílení lze jednoduchým způsobem ovlivňovat. Jejich lákadla jsou hlavně v tom, že díky tomu, že na ně lidé reagují, dokážou velmi dobře oslovit i mnohem více lidí, než jste původně zamýšleli. I to je jejich plus.

