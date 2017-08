Vylepšená nafta či benzín figurují v nabídce mnohých sítí čerpacích stanic. Která paliva jsou však opravdu prémiová?

Benzín i nafta na čerpacích stanicích musí splňovat příslušnou technickou normu kvality. Čerpací stanice ale mnohdy prodávají paliva nadstandardně vylepšená různými aditivy. Renomované sítě čerpacích stanic nabízejí kromě prémiových paliv i vylepšenou základní nabídku. Srovnávat konkurenční produkty však může být ošidné, protože žádný standard pro prémiové palivo neexistuje.

Na čerpacích stanicích koupíme klasický Natural 95 a motorovou naftu splňující jakostní podmínky české normy. Prodejci pohonných hmot ale nabízejí rovněž paliva, která mají lepší vlastnosti, než norma určuje. Jsou zpravidla označována jako prémiová. „Formulace prémiových paliv je volena tak, aby zajistila vyšší úroveň užitných vlastností. Zákazník by měl poznat určité benefity například v nižší spotřebě, čistotě palivové soustavy, nižších nákladech na údržbu i vyšším výkonu,“ uvádí Václav Loula, šéf stálé komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Co se týče konkrétního složení prémiových paliv, není pro ně stanoven žádný všeobecný standard. „Neexistuje definice složení prémiového paliva a spotřebitel by se tedy neměl spoléhat na to, že ta dražší nafta u pumpy je automaticky prémiová,“ uvádí Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR. „Vylepšený benzín či nafta samozřejmě vždy splňují příslušnou normu, ale u různých sítí čerpacích stanic mohou obsahovat rozdílná aditiva a mít tedy jiné vlastnosti a přínosy,“ dodává Ivan Indráček. Velké renomované firmy mají ve své nabídce kromě prémiových paliv i dodatečně aditivovanou základní nabídku. Orientace zákazníka v produktech petrolejářských firem tak může být někdy problematická. „Lidé mnohdy netuší, že u nízkonákladových sítí čerpacích stanic tankují naftu bez jakýchkoliv úprav aditivy. A pokud si zde připlácejí za dražší aditivy vylepšenou naftu, vůbec se nejedná o produkt srovnatelný s prémiovými palivy renomovaných sítí,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil.

Abychom totiž mohli hovořit o skutečně prémiovém palivu, nelze se zaměřit jen na určitý parametr. „Prémiová paliva jsou charakteristická obsahem celé škály aditiv, která zajišťují komplexní péči o motor a palivovou soustavu. Důležitá jsou detergenční, antioxidační, mazivostní a protikorozní aditiva, v neposlední řadě pak i přísady na zvýšení cetanového čísla u nafty, přísady na snížení pěnivosti u nafty a depresanty na zlepšení nízkoteplotních vlastností a provozní spolehlivosti nafty v zimě,“ podotýká Václav Loula s tím, že za prémiové rozhodně nelze považovat takové palivo, u něhož se výrobce zaměří pouze na mírné vylepšení jednoho parametru, kupříkladu cetanového čísla nafty. „U diskontních sítí čerpacích stanic proto nečekejte kvalitní a levnou ‚prémiovou‘ naftu. Ve skutečnosti ‚prémiové‘ palivo u diskontů stěží odpovídá běžnému palivu prémiových stanic,“ uvádí Damir Duraković. U renomovaných benzínek přitom firmy a podnikatelé mohou tankovat za ceny srovnatelné s těmi nízkonákladovými. „Firmy využívající naše tankovací karty s plošnou cenou tankují aditivovaný FuelSave na všech pumpách sítě Shell za cenu srovnatelnou s cenou ‚prémiové‘ nafty nízkonákladových sítí. V tomto týdnu tak litr nafty u Shellu s naší kartou stál 26,98 Kč,“ dodává Damir Duraković.

