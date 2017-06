Zajistěte si pro svoji firmu více peněz. Pomůže to k jejímu rozvoji

V podnikatelském prostředí neustále panuje lítý konkurenční boj. Je potřeba se na něj řádně připravit. Jedním z důležitých aspektů, který vám pomůže prosadit se na trhu, je zajištění si dostatku firemních financí, díky nimž budete moci například investovat do nových technologií. Jak si ale peníze zajistit, aby to vaši firmu příliš nezatížilo? Řešením je nalezení vhodného úvěru.

zdroj: pixabay.com

Zapomeňte na klasické nebankovní půjčky. Ty jsou vhodné spíše jako dočasné řešení pro fyzické osoby, protože se poskytují na menší obnosy peněz. Jako vlastníci firmy si najděte speciální podnikatelský úvěr. Tento typ úvěrů nabízí banky, ale také některé nebankovní společnosti. Jednou z nich je kupříkladu společnost Asisteam.

Jak se pozná dobrý úvěr pro podnikatele?

Podnikatelský úvěr má mít zhruba tyto parametry. Vzhledem k tomu, že jde o půjčku pro firmy, musí být možné si půjčit peníze ve vyšších obnosech, a to klidně i několik milionů korun. Pro rozvoj vaší společnosti asi není dostačující, když vám někdo nabídne 20.000 Kč. S takovouto částkou příliš inovativních prvků do své podnikatelské činnosti nevnesete.

Úvěr pro podnikatele je obvykle poskytovaný pouze na základě zástavy nemovitosti, alespoň to platí pro nebankovní typy podnikatelských půjček. Důležité je ovšem, do jaké výše hodnoty zastavované nemovitosti vám společnost půjčí. Za kvalitní nabídku lze považovat tu, kdy vám vyplatí peníze do výše kolem 60 % hodnoty nemovitosti.

Solidní nebankovní podnikatelský úvěr mívá úrokovou sazbu lehce nad 10 %. I tuto podmínku splňuje produkt zmíněné společnosti Asisteam, která navíc garantuje fixní sazbu úroků po celou dobu splácení.

Splácíte více půjček? Zkuste konsolidaci

Asisteam vám k získání firemních finančních prostředků pomůže i jiným způsobem. Je jím takzvaná konsolidace půjček. Hodí se ve chvíli, kdy splácíte několik úvěrů najednou a příliš vás finančně zatěžují. Díky konsolidaci máte možnost snížit celkové náklady na splácení a tím uvolnit peníze, které pak můžete vložit do rozvoje vaší firmy.

26. června 2017 12:25:25