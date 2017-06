Na vysokou se lze přihlásit i během léta

Spousta absolventů středních škol se vzdá studia na vysoké s vidinou, že konečně začnou pracovat a budou finančně nezávislí. Až tak chytrá volba to ovšem není. Vydělávat se dá i při studiu a o mladé lidi, kteří studovali vysokou a při ní už pracovali, mají firmy prokazatelně vyšší zájem. Není tedy nakonec lepší se na vysokou přece jenom přihlásit?

zdroj: pixabay.com

Zda studium vysoké školy má či nemá cenu, si musí každý zhodnotit sám. Faktem je, že většina vysokých škol svým studentům umožňuje si vydělávat, dokonce jim pomáhá najít uplatnění a nabízí jim práci při studiu v různých velkých firmách. Další možností je také vlastní podnikání, i to se dá při studiu VŠ stíhat. Snad ani není potřeba zmiňovat, že studenti mají také nižší daňové zdanění. Výhod je prostě a jednoduše spousta.

Propásli jste jarní přihlášky?

Spousta studentů si tohle všechno uvědomí až pozdě – když už nastoupí do práce a zjistí, že studovat by možná přece bylo lepší. Pokud patříte k těm, kteří pravdu objevili nyní, máte ještě čas. Přihlášky na VŠ se sice odevzdávaly již v únoru či březnu, ale některé školy umožňují přihlásit se ještě během léta. Možná by vás oslovila nabídka Vysoké školy práva a podnikání, která sídlí v několika městech po celé ČR.

Toužíte-li během studia budovat vlastní firmu nebo kariéru v nějaké společnosti, pravděpodobně by vám vyhovoval obor Podnikání. Naučíte se řídit podnikatelské projekty, zastávat manažerské funkce, orientovat se v soft skills i ekonomice.

Dalším oblíbeným oborem je Aplikovaná informatika soustředící se na programování, vývoj software, správu sítí, databáze apod. Je to vhodná volba pro všechny, kteří se chtějí uplatnit jako vývojáři, analytici, správci databází, ale i projektoví manažeři či konzultanti na poli IT.

I kombinované studium je dobrou volbou

Kdo si myslí, že by ho škola příliš omezovala, může zvolit kombinované studium, v rámci nějž bude mít více času na své pracovní aktivity. VŠPP dává šanci každému, stačí vyplnit elektronickou přihlášku.

26. června 2017 12:22:08