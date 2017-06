Nafta v zahraničí není výrazně dražší. Za litr benzínu si však při cestě na dovolenou připlatíme i 10 korun

Průměrné ceny pohonných hmot jsou v Česku na začátku června příznivé. Dle údajů Evropské komise jsou nižší, než činí průměr zemí EU. V oblíbených destinacích českých turistů přitom nafta není výrazně dražší. Za Natural 95 si ale připlatíme více. Tradičně drahá je Itálie, kde je litr nafty ve srovnání s Českem dražší skoro o 7 Kč a za litr Naturalu 95 zaplatíme téměř o 10 Kč více. Správným načasováním tankování tak lze ušetřit i 500 Kč za nádrž.

Průměrné ceny paliv v Česku jsou dle dat Evropské komise na začátku června nižší, než je průměr za celou EU. Konkrétně litr motorové nafty je v průměru o 2 Kč levnější a Natural 95 dokonce o 5 Kč. Češi, kteří se chystají na zahraniční dovolenou autem, se však většinou nemusejí bát výrazných rozdílů v cenách benzínu a nafty v jiných zemích. Na rozdíl od dřívějších období nebudou Češi s naftovým automobilem ve většině oblíbených destinací tankovat naftu příliš dráž než v České republice. Cestou do Chorvatska lze doporučit tankování nafty v Rakousku, kde jsou průměrné ceny o 1,14 Kč/l pod průměrem Česka. V Německu si průměrně připlatíme jen 0,84 Kč/l, ve Slovinsku 0,49 Kč/l a v Chorvatsku 1,41 Kč/l. „Pokud plánujete jet vlastním vozidlem až do Bulharska, tak se můžete těšit na ceny, které jsou o téměř 3 Kč/l nižší než v Česku. Výjimkou však nadále zůstává Itálie, kde si český řidič připlatí v průměru o 6,65 Kč/l více než doma. V Itálii je totiž aktuální průměrná cena nafty přes 36 Kč/l,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která poskytuje firemní tankovací karty a sleduje vývoj cen pohonných hmot v EU.

Za litr Naturalu 95 si pak v zahraničí připlatíme výrazněji než u nafty. Cestou do Chorvatska lze doporučit tankování v Rakousku, kde pořídíme Natural 95 za téměř stejné ceny jako u nás (+0,24 Kč/l). Cena za litr benzínu v Německu je však průměrně téměř o 6 Kč vyšší. Ve Slovinsku je Natural 95 o 2,6 Kč/l dražší než v Česku a v Chorvatsku o stále přijatelných 3,16 Kč/l. „Mezi oblíbenými destinacemi se však opět vymyká Itálie, kde si za každý litr benzínu připlatíme ve srovnání s Českem téměř 10 Kč. Litr Naturalu 95 tam totiž průměrně stojí 40,00 Kč,“ uvádí Damir Duraković. Natankováním plné nádrže v Rakousku před vjezdem do Itálie tak můžeme na palivu ušetřit i 500 Kč. Je ale třeba si uvědomit, že ceny benzínu a nafty u dálničních čerpacích stanic a u pump těsně před hranicemi státu bývají výrazně vyšší. „Například v Česku jsou ceny nafty u dálnic aktuálně 33,90 Kč/l, což je 4 Kč/l nad celorepublikovým průměrem,“ dodává Damir Duraković s tím, že pokud chce motorista při cestě do Itálie natankovat za rozumnou cenu, je lepší tankovat mimo dálnici.

Tabulka: Srovnání cen pohonných hmot v Česku a v dalších státech

Stát Průměrná cena Naturalu 95 (Kč) Srovnání průměrné ceny Naturalu 95 s ČR (Kč) Průměrná cena nafty (Kč) Srovnání průměrné ceny nafty s ČR (Kč) Bulharsko 27,13 −3,23 26,54 −2,90 Česká republika 30,35 0,00 29,44 0,00 Chorvatsko 33,51 +3,16 30,85 +1,41 Itálie 40,00 +9,65 36,09 +6,65 Maďarsko 30,09 −0,26 29,62 +0,18 Německo 36,25 +5,90 30,25 +0,81 Polsko 28,04 −2,31 26,76 −2,68 Rakousko 30,59 +0,24 28,30 −1,14 Slovensko 33,36 +3,01 29,04 −0,40 Slovinsko 32,95 +2,59 29,93 +0,49

Zdroj: Evropská komise a vlastní výpočty AXIGON, a. s.

16. června 2017 11:04:14