Češi platí kreditními kartami nejvíce za jídlo a pohonné hmoty

Kreditní karty se v Česku stále těší oblibě. Klienti MONETA Money Bank s nimi uskutečnili za rok 2016 více než 9 milionů transakcí. Nejvíce utráceli tradičně v prosinci, a to hlavně za potraviny a také na čerpacích stanicích. Od květnaloňského roku navíc výrazně vzrostl počet výběrů z bankomatu. Banka totiž od dubna nabízí výběry z vlastních bankomatů bez poplatku, pokud klient v daný měsíc využije kreditní kartu při transakcích převyšujících 3 000 Kč.Klienti si u kreditních karet oblíbili i věrnostní program bene+. V něm loni MONETA Money Bank vrátila klientům na odměnách více než 14 milionů korun.

Výběry z bankomatů ještě oblíbenější

V dubnu 2016 představila MONETA Money Bank novou kreditní kartu MoneyCard Smart a možnost výběrů z bankomatů MONETA Money Bank bez poplatku. „Šli jsme našim klientům vstříc a ti novou výhodu karty MoneyCard Smart rychle uvítali. Od května do prosince 2016 totiž vybrali z našich bankomatů o téměř 20 % více peněz než za stejné období v roce 2015. V listopadu 2016 to pak bylo dokonce o 47 % více,“ říká Vratislav Kokeš, produktový manažer MONETA Money Bank.

Objemově nejsilnějším měsícem, co se týče výběrů z bankomatů MONETA Money Bank, byl prosinec 2016, kdy celková vybraná částka přesáhla 107 milionů korun. Zvýšený počet i objem výběrůz bankomatů zaznamenala banka v minulém roce i v zahraničí, a to zejména v období od června do září, tedy v hlavní turistické sezóně. Oproti ostatním měsícům roku byl objem výběrův tomto období vyšší o 82 %. V letním období rostl v zahraničí iobjem plateb kreditní kartou. Klienti banky tak zaplatili téměř dvojnásobně více oproti ostatním měsícům.

Obecně nejsilnějším měsícem, pokud jde o využívání kreditních karet MoneyCard Smart, byl prosinec. Za posledních 31 dní roku 2016 využili klienti kreditní karty k výběrům z bankomatů a platbám za více než 650 milionů korun.

Nejvíce se utrácí za potraviny ana čerpacích stanicích

Sezónní výkyvy v útratách se liší i u nákupůna benzínkách. Ty jsou podle dat MONETA Money Bank druhou nejčastější položkou (11 % z celkového objemu), za kterou její klienti platí kreditními kartami. Útraty za pohonné hmoty jsou většinu roku velmi podobné. Pouze v listopadu a prosinci se počet i objem transakcína čerpacích stanicích snižuje. Na konci roku 2016 se objem snížil dokoncebezmálao pětinu.

Více než za pohonné hmoty zaplatili klienti kreditními kartami pouze za nákupy v obchodech s potravinami a supermarketech, a to téměř 37 % z celkového objemu. Nicméně toto procento meziročně pokleslo. Za rok 2015 si totiž potraviny ukrojily o 4 % procenta více, tedy 41 %. Potraviny mají svoji hlavní sezónu jindy než ostatní produkty. Klienti za ně pravidelně nejvíce utrácejí od února do dubna. Objemy transakcí jsou v tomto období vyšší o více než 11 %.

Třetí nejčastější typ zboží, za které platí klienti banky kartou, je elektronika. Za poslední dva roky to bylo 4,6 % z celkového objemu všech transakcí. Elektronika zažívá největší nárůst poptávky klasicky před Vánoci. To dokazují i údaje MONETA Money Bank, ze kterých je jasně vidět, že klienti utratili v listopadu a prosinci 2016 o 82 % více peněz za elektroniku než v měsících předchozích.

Češi se nebojí nakupovat v zahraničí

Stále více zákazníkůzačíná využívat kreditní karty také k nákupům v internetových obchodech, díky čemuž šetří čas a mnohdy nakoupí i levněji. Nejvíce tak v roce 2016 utráceli klienti MONETA Money Bank v obchodě Alza, kde objem nákupů kreditními kartami dosahoval téměř 22 milionů korun. Výrazně rostl také objem nákupů na internetovém portále čínského tržiště AliExpress.com. V loňském roce zde klienti banky nakoupili za více než 12 milionů korun, to je v meziročním srovnání nárůst o bezmála 30 %.

Internetové platby rostou především v listopadu a prosinci, a to především v ČR, kdy lidé utrácejí zejména za vánoční dárky. Rok 2016 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Objem nákupů kreditními kartami MONETA Money Bank totiž v posledních dvou měsících roku vzrostl o 40 % oproti předchozím měsícům roku.

1. dubna 2017 12:00:41