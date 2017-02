Druhá vlna EET se blíží, majitelé e-shopů se o možnosti jejího vedení začínají zajímat až nyní

Už jen dva týdny zbývají do okamžiku, kdy vejde v platnost povinnost vedení EET pro malé i velké obchodníky, tedy i pro majitele e-shopů. Ti se ale dosud vzpamatovávali z povánočních výprodejů a jejich zájem o elektronickou evidenci narůstá až v posledních dnech, a to zhruba o 30 % oproti předchozímu měsíci. Počítá se s tím, že tento zájem se bude i nadále zvyšovat, proto je vhodné vybrat optimální řešení co nejdříve.

Majitelé e-shopů budou elektronickou evidenci řešit různými způsoby, záviset bude především na tom, na jaké platformě daný e-shop funguje. „Pokud prodejce postavil svůj e-shop na opensource řešení, bude záležet na jeho provozovatelích, zda poskytnou přídavný modul, který umožní zavedení EET do obchodu. U individuálně vystavěných e-shopů se bude jednat o placenou úpravu, předpokládám, že se částka bude pohybovat mezi 20 až 150 tisíci korun. Nejlépe na tom budou e-shopaři, kteří si obchod, resp. jeho šablonu, pronajali od české firmy, většina z nich totiž nabídne řešení EET automaticky a mnohdy i zdarma,“ komentuje situaci Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

EET do současnosti vyřešila asi pouze čtvrtina e-shopařů, na začátku února už se o novou povinnost zajímá více než polovina majitelů online obchodů. Proto je dobré najít nejvhodnější řešení co nejdříve, protože s navyšujícím se množstvím zájemců se bude snižovat množství času, které na něj budou poskytovatelé těchto služeb mít. Pro někoho by pak tato situace mohla mít fatální následky. „Pokud si majitel e-shopu včas neujasní svoje priority a nezhodnotí své možnosti, může se velmi snadno stát, že bude nakonec muset sáhnout po ne úplně výhodném řešení, které ho bude stát velké množství peněz, nebo například zvolí takový způsob evidence, který bude časově nebo technicky náročný,“ uvádí Miroslav Uďan a dodává: „Někoho ale nutnost zavedení EET může donutit k úplné proměně e-shopu, čímž získá nové nástroje a tím i konkurenční výhodu. Například pokud majitel obchodu vymění opensource řešení za pronájem, neskutečně se rozšíří pole jeho možností. Jednotlivé systémy nabízejí různé aplikace od spravování účetnictví přes navrhování personalizovaných nabídek registrovaným zákazníkům až po evidenci skladových zásob. Automatická elektronická evidence tržeb je pak ve výsledku jen bonus navíc.“

Takové možnosti nabízí například Shoptet Pokladna, kterou lze pronajmout už za 170 Kč na měsíc. Lze ji zprovoznit na počítači, mobilu či tabletu a proto není potřeba pořizovat další drahá zařízení. Jedná se o zcela plnohodnotný pokladní systém, který si poradí jak s e-shopem, tak s kamennou prodejnou, a kromě výše uvedených operací zvládá například i tvorbu statistik prodejů.

16. února 2017 11:15:20