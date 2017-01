České firmy dostaly za prvních 10 měsíců kontrolního hlášení pokuty ve výši téměř 80 milionů

Za prvních 10 měsíců kontrolního hlášení DPH dostaly české firmy pokuty za 76 780 000 Kč. Dohromady jde o celkem 1776 pokut udělených v souvislosti s kontrolním hlášením. Údaje získala společnost Grant Thornton od Generálního finančního ředitelství. „Na první pohled se ta čísla mohou zdát velká, ale ve skutečnosti jsou pod naším očekáváním, které jsme měli na začátku roku,“ říká Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton.

Nejčastěji byly pokutovány firmy, které kontrolní hlášení vůbec nepodaly a na výzvy správce daně nereagovaly. Pokuta za tento přečin je 50 000 Kč a pokut bylo uloženo celkem 1383. Druhým nejčastějším prohřeškem je pozdní podání kontrolního hlášení. Sankce za to, že správce daně musí firmě připomenut její povinnost výzvou, je pokuta 10 000 Kč. Takových bylo uloženo 208. Méně často byly pokutovány firmy, které do 5 pracovních dnů nezareagovaly na výzvu, aby svá hlášení opravily. Tato povinnost firmám vzniká, přestože se nakonec může ukázat, že měly své hlášení v pořádku a chyba vznikla na straně obchodního partnera. Sankcí je zde pokuta 30 000 Kč a uloženo jich bylo 185. Všechna tato data jsou za období 1.1. – 30.11.2016. De facto se ale vztahují k 10 měsícům existence kontrolního hlášení, protože listopadové DPH odevzdávaly firmy ke konci prosince. „Pokud uvážíme, že plátců DPH je u nás přes půl milionu a kontrolní hlášení podává každý měsíc více než 220 000 z nich (zbytek ho podává čtvrtletně), za těch 10 měsíců musely být podány minimálně 3 miliony kontrolních hlášení. Pokutováno by pak bylo zhruba jen každé sedmnáctisté hlášení. Počet pokut uložených pokut se nám zdá opravdu překvapivě malý,“ vysvětluje Gabriela Hoppe z Grant Thornton.

Z odpovědi Generálního finančního ředitelství vyplývá, že nejčastějším prohřeškem českých plátců DPH je úplné ignorování kontrolního hlášení. „Systém kontrolního hlášení zachytil relativně vysoký počet nekontaktních plátců DPH, na které by měli správci daně obrátit svoji pozornost,“ dodává Gabriela Hoppe z Grant Thornton.

Nízký počet uložených pokut dokládá, že drtivá většina podnikatelů zvládá podávat kontrolní hlášení v souladu se zákonem. Podle odborníků z Grant Thornton to však nemění nic na skutečnosti, že podnikatelé, kteří své daně řádně platí, cítí kontrolní hlášení jako velkou zátěž. „Řada podnikatelů ho vnímá jako přenesení kontroly od státu na firmy. Vadí jim, že i když mají svá hlášení v pořádku, jsou často zbytečně a pod pohrůžkou pokut vyzýváni k jejich opravám,“uzavírá Gabriela Hoppe.

3. ledna 2017 9:15:21