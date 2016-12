Hospodářská komora: Letošní vývoz bude rekordní. Exportovat se učí i malé a střední podniky

Český vývoz letos vzroste o dvě procenta a bude atakovat nový rekord 4 bilionů korun. Vyplývá to z nejnovější prognózy Hospodářské komory. O export do zahraničí začaly usilovat také malé a střední podniky, které zintenzivnily své proexportní aktivity. Problémem je ale jejich nedostatečná informovanost o exportních nástrojích, které jim stát nabízí.

„Celkově má bilance zahraničního obchodu potenciál dosáhnout přebytku ve výši 200 miliard korun,“ přiblížil viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář, který má v gesci zahraniční vztahy a průmysl a vede většinu podnikatelských misí Hospodářské komory do ciziny.

Ostatně výrazné zvýšení exportu bylo pro většinu českých úřadů překvapením a ve 3. čtvrtletí vedlo i k přehodnocování predikcí vývoje letošního HDP směrem nahoru. „Říjnová čísla ČSÚ ukazují po 3. čtvrtletí pozitivní obrat, což nás spolu s odezvou z naší 15tisícové členské základny Hospodářské komory utvrzuje v tom, že česká ekonomika má v současnosti optimální podmínky k dosažení výborných výsledků zahraničního obchodu, s čímž by měl jít ruku v ruce i letošní růst hrubého domácího produktu, který Hospodářská komora ČR prognózuje ve výši 3 %,“ doplnil Minář.

Podle Mináře o export do zahraničí začal letos usilovat také rekordní počet malých a středních podniků. „Je vidět, že ČR je jim už malá, tlačí je bota,“ poznamenal Minář. Na 300 malých a středních podniků, které se letos účastnily Krajských exportních konferencí Hospodářské komory a Ministerstva zahraničních věcí ve všech krajích ČR, se ale potýká s nízkým povědomím o tom, jak jim stát může pomoci. Proto bude Hospodářská komora v konferencích v regionech pokračovat i v roce 2017.

Loni české firmy vyvezly do zahraničí zboží za 3,88 bil. Kč, z toho 3,23 bil. Kč činil vývoz do zemí EU. Více než třetina celkového vývozu mířila do Německa. Závislost na exportu do zemí EU Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje, proto exportérům otevírá nové trhy jako Írán nebo Kuba. V roce 2017 má v hledáčku Latinskou Ameriku, Omán, Vietnam, Kazachstán, Arménii, Ázerbájdžán a Uzbekistán.

