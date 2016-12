5 užitečných tipů pro využití CNG aneb Síť plnicích stanic se neustále rozšiřuje

CNG neboli stlačený zemní plyn je stále oblíbenějším alternativním palivem. Své uplatnění nachází ve veřejné dopravě, firemních flotilách i v osobních vozidlech. Stát využití CNG podporuje dotacemi i daňovými úlevami. V budoucnu možná dotačně podpoří i běžné občany. Plnicí stanice v průběhu roku stále přibývají a firmy mohou díky tankovacím kartám čerpat slevu 1 Kč na už i tak levnější palivo. Přinášíme 5 tipů pro ty, kdo uvažují o pořízení vozu na CNG.

Tip č. 1: Úspora 11 Kč za litr – kilometr ujetý na CNG vás vyjde na 1 korunu

Zásadní výhodou CNG je cena. Kilogram stlačeného zemního plynu se totiž aktuálně prodává v průměru za necelých 25 Kč. Pokud bychom to chtěli porovnat s cenou benzínu, je třeba srovnávat cenu za metr krychlový CNG, která nyní dosahuje přibližně 18 Kč. Z energetického hlediska totiž právě metr krychlový CNG odpovídá litru benzínu. Litr benzínu přitom v současnosti stojí kolem 29 Kč. Kilometr ujetý na CNG vás pak vyjde podle spotřeby na 90 haléřů až 1 Kč.

Tip č. 2: Síť plnicích stanic se neustále rozšiřuje

Aktuálně je v Česku v provozu 131 čerpacích stanic na CNG a jejich počet neustále roste. „Za půl roku, konkrétně v období od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2016, přibylo v ČR 15 čerpacích stanic na CNG,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám kromě tankovacích karet poskytuje i karty na nákup CNG. Například společnost innogy Energo (dříve RWE Energo) v letošním roce investovala do nových plnicích stanic už více než 80 milionů korun. CNG síť innogy se díky tomu za jediný rok téměř zdvojnásobila. „Ke konci listopadu provozoval náš partner innogy Energo 20 čerpacích stanic, na kterých mohou členové naší nákupní aliance čerpat slevu 1 Kč za kilogram CNG,“ dodává Damir Duraković s tím, že do konce roku má být plniček innogy celkem 21. Podobným tempem se má síť innogy rozšiřovat i v příštím roce.

Tip č. 3: Daňové zvýhodnění CNG

Vozidla na CNG jsou pro firmy a podnikatele výhodná i z hlediska daní, protože silniční daň je pro vozy s CNG pohonem do 12 tun nulová. Zatímco standardně podnikatel zaplatí za automobil s benzínovým či naftovým motorem od 1200 až do 4200 korun za rok, s vozem na CNG neplatí nic. Daně ovlivňují i samotnou cenu pohonné hmoty. Ta je totiž příznivá hlavně díky nízké spotřební dani, jež naopak prodražuje benzín a naftu. U tradičních pohonných hmot totiž jen spotřební daň tvoří 40 % ceny. Když k tomu připočteme DPH, tvoří daně více než polovinu ceny.

Tip č. 4: Sleva 1 Kč za kilogram CNG díky tankovacím kartám

Příznivou cenu CNG je možné ještě snížit díky tankovacím kartám. Stejně jako u benzínu či nafty mohou firmy a podnikatelé pro odběr CNG využít tankovací kartu, díky níž je možné čerpat CNG se slevou. „Průměrná cena CNG v rámci všech 131 plnicích stanic byla v listopadu 24,82 Kč/kg a rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší plničkou CNG dle našeho monitoringu trhu v listopadu činil 3,30 Kč/kg,“ uvádí Damir Duraković. „Podle dostupných údajů se nejdražší plnicí stanice CNG nachází v Kroměříži, kde lidé zaplatí 26,80 Kč/kg. Členové naší nákupní aliance mají slevu 1 Kč/kg v celé síti našeho partnera innogy Energo, díky které třeba v Hradci Králové tankují za 22,90 Kč/l,“ dodává Damir Duraković s tím, že průměrná cena pro členy Axigonu byla v listopadu 23,90 Kč/kg.

Tip č. 5: Dotace na ekologická vozidla možná i pro občany

V současnosti je vyhlášena pilotní výzva pro obce, města, kraje a jimi řízené organizace, které mohou podávat žádosti o dotaci na pořízení vozidel s pohonem na CNG či jiný alternativní zdroj energie. Ministr životního prostředí Richard Brabec přitom uvedl, že ministerstvo na základě zhodnocení výsledků aktuální výzvy a komplexní analýzy rozvoje alternativní dopravy v ČR zváží rozšíření podobné dotační podpory pro další skupiny žadatelů, například pro fyzické osoby. Více ale budeme vědět nejdříve v druhé půli roku 2017.

