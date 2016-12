Stát podporuje vozy s alternativním pohonem. Dotuje obce a kraje, firmy a brzy možná i občany

V listopadu odstartovalo Ministerstvo životního prostředí příjem žádostí o dotace pro obce a kraje na nákup vozidel s alternativním pohonem. Podobnou výzvu zaměřenou na firemní vozidla již realizovalo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které aktuálně schválilo kritéria pro další výzvu, a od nového roku budou firmy moci žádat o další příspěvky na elektromobily. Podle Richarda Brabce zváží Ministerstvo životního prostředí v roce 2017 rozšíření podobné dotační podpory například i pro fyzické osoby.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozdělí 100 milionů korun na dotacích pro obce a kraje na nákup vozidel s alternativním pohonem, konkrétně na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na zemní plyn. Příjem žádostí začal 10. listopadu a potrvá do konce března příštího roku. V tuto chvíli se žadatelé s výzvou teprve seznamují, navíc jsou dotace určeny obcím a krajům, které budou muset svůj zájem stvrdit přes zastupitelstva. Přesto se očekává, že zájem o peníze bude velký. „První žádosti očekáváme spíše až po novém roce. Podle průzkumu, který jsme si v obcích udělali v průběhu přípravy výzvy, je evidentní, že obce a města o nákup vozů s alternativním pohonem mají zájem,“ upozorňuje Richard Brabec, ministr životního prostředí. Od dotázaných obcí, měst a krajů MŽP obdrželo 78 odpovědí (70 obcí/měst a 8 krajů). „Z průzkumu vyplývá 57% zájem o elektromobily a plug-in hybridy (plug-in hybridy 9 % a elektromobily 48 %) a 43% o CNG. Co se týče typů vozidel, pak mají obce a kraje eminentní zájem o osobní a užitková vozidla, menší zájem pak evidujeme u nákladních automobilů a skútrů,“ dodává Richard Brabec.

S podobnou výzvou již v letošním roce přišlo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pro firmy a podnikatele. Byla v ní zahrnuta podpora na pořízení elektromobilů. Firmy však přitom v praxi preferují vozy s CNG pohonem. „Nejvíce jsou ve firemních flotilách zastoupena vozidla s CNG pohonem, což je důsledkem většího výběru mezi značkami, typy a modely vozidel oproti dalším alternativním pohonům. V minulosti převládala ve fleetech spíše užitková vozidla nad osobními, nyní je širší nabídka i u osobních vozidel, zejména s nástupem tovární Octavie s CNG pohonem,“ uvádí Jiří Solucev, obchodní ředitel společnosti Arval CZ. Podle něj je jakákoliv podpora pořízení vozidel s alternativním pohonem zásadní a stát hraje důležitou roli jako výkonná moc s možností ovlivnit nákup a provoz těchto vozidel formou daňových úlev nebo jiných zvýhodnění. A není to jen o úrovni státní, ale také regionální. Například města by měla podle Soluceva podpořit tato vozidla a jejich provoz vyhláškami usnadňujícími parkování a vjezdy do zvláštních zón. „U firem nicméně stále rozhoduje spíše ekonomická výhodnost provozu nad ekologickou uvědomělostí. Vozidlo s ekologickým pohonem musí být tedy pro firmu především úsporné,“ dodává Jiří Solucev.

Stát hodlá v podpoře alternativních pohonů pokračovat. 5. prosince MPO schválilo navazující II. výzvu programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) s podporou pořizovaní elektromobilů. „Do konce roku 2016 bude zveřejněna výzva a příjem žádostí bude zahájen na začátku roku 2017. Výše celkové alokace II. výzvy programu NUT je 250 milionů Kč,“ uvádí František Kotrba, tiskový mluvčí MPO. „V této výzvě budou zahrnuty další podporované aktivity, jako akumulace energie či zavádění inovativních technologií na zpracování druhotných surovin,“ dodává František Kotrba s tím, že očekává minimálně stejný zájem jako v rámci I. výzvy, při níž ministerstvo obdrželo 53 žádostí o přibližně 40 milionů Kč. MŽP pak v příštím roce možná bude dle výsledků pilotní výzvy pro obce, města, kraje a jimi řízené organizace uvažovat o poskytnutí dotací na pořízení vozidel s CNG či jiným alternativním pohonem i běžným občanům. „Na základě zhodnocení výsledků aktuální výzvy a komplexní analýzy rozvoje alternativní dopravy v ČR zvážíme rozšíření podobné dotační podpory pro další skupiny žadatelů, například pro fyzické osoby. Více ale budeme vědět nejdříve v druhé půli roku 2017,“ uzavírá Richard Brabec.

