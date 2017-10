Chcete se hypotéky předčasně zbavit? Víme, v jaké bance vám umožní doplatit úvěr zadarmo

Splácíte už nějaký ten rok pravidelně hypoteční úvěr a nyní byste se ho rádi celý doplatili? Rozhodně není nač čekat, pokud máte dostatek peněz, je výhodnější se hypotéky předčasně zbavit, než ji splácet ještě dalších pár let. Doplatit úvěr vám banka umožní, avšak vždy zadarmo to nebude.

zdroj: DF

Ještě do konce listopadu loňského roku si mohly banky za předčasné splacení hypotéky účtovat neomezenou výši poplatků. Nyní už jsou díky novele zákona o spotřebitelském úvěru od 1. prosince 2016 poplatky za předčasné splacení regulovány.

Čtvrtinu hypotéky můžete splatit zcela zdarma

V současné době může dlužník každoročně splatit zdarma až 25 % z celkové výše hypotéky. Zapotřebí je si pouze pohlídat datum uzavření smlouvy. Bez poplatku totiž můžete splatit čtvrtinu dluhu pouze před „výročím.“

Budete-li mít zájem o splacení větší části dluhu, pak vám může banka naúčtovat pouze poplatek ve výši administrativních nákladů. Tedy těch nákladů, které bance vzniknou s vyřízením vašeho předčasného požadavku. Poplatek ale nesmí být vyšší jak 1 % z předčasně splacené části hypotéky, maximálně však 50 000 Kč.

Co dál přinesla novela zákona o spotřebitelském úvěru?

Jestliže se dlužník dostane do těžkých životních situací, kdy například vážně onemocnění, nesmí mu banka za předčasné splacení úvěru účtovat vůbec žádné sankce, a to ať už chce splatit čtvrtinu hypotéky, nebo se rozhodne úvěru zbavit úplně. Omezení se dočkaly také penále týkající se neschopnosti splácet. Sankční poplatky nesmí převyšovat polovinu hypotečního úvěru, maximálně však mohou dosahovat 200 000 Kč. Rozhodně se tak již nestane, že by hypotéka byla navýšena o nesmyslně vysoké poplatky a sankce.

Nové podmínky jsou platné pouze pro hypotéky uzavřené po 1. prosinci 2016, proto pokud už nyní plánujete předčasně splatit starší úvěr, dobře si spočítejte, zda se vám předčasná úhrada vyplatí.

Před uzavřením úvěru na bydlení je vždy dobré promyslet všechna pro a proti a počítat i se situací, kdy získáte dostatek financí pro předčasné splacení. Čím kratší dobu fixace u úvěru zvolíte, tím dříve se ho budete moci případně zbavit. Nejen s výběrem fixace vám pomůže kalkulačka hypoték, díky které zjistíte, na jak dlouho se vám vyplatí zafixovat výhodnou úrokovou sazbu.

A s jakými podmínkami je nutné při předčasném splacení u bank počítat?

Nejbenevolentnější jsou v Air Bank, kde můžete hypotéku zdarma splatit kdykoliv. Bez poplatku se předčasně úvěru na bydlení zbavíte i ve Fio bance. V době výročí fixace vám nebudou nic účtovat také v Hypoteční bance, v ČSOB a ve Sberbank. S administrativním poplatkem pak počítejte v UniCredit Bank, v Raiffeisenbank, v Equa bank a v České spořitelně. V ostatních bankách vám obvykle naúčtují i další náklady, které jim s předčasným vyřízením vzniknou.

Někde je nutné o vašem rozhodnutí banku informovat tři měsíce dopředu, jinde stačí týden předem. O konkrétní podmínky se vždy zajímejte ve své bance.

19. října 2017 17:16:39