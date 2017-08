Zmrtvýchvstání stavebního spoření: Proč opět získává na popularitě?

Stavební spoření kdysi doslova kralovalo mezi finančními produkty. Sjednané ho měl zhruba každý druhý. Těšilo se totiž vysoké státní podpoře, a navíc mělo nulové zdanění. To ale odvál čas. Dnes už je všechno jinak. Přesto o „stavebko“ lidé nyní jeví enormní zájem. Proč tomu tak je? Vyplatí se na něj posílat peníze? Zeptali jsem se odborníků.

Boom stavebního spoření stejně jako spořicích účtů pominul asi tak rychle jako přišel. Proč? Tyto finanční produkty už zkrátka nejsou tak výhodné. Úročení na „spořácích“ se aktuálně pohybuje jen kolem 1 % a někde i méně, to sotva pokryje inflaci. Výhodnější sazby některé banky dokonce nabízí na účtech běžných. Například MONETA Money Bank má aktuálně v nabídce účet, na kterém se vaše peníze úročí 3 %.

Nyní však nečekaně přišlo doslova zmrtvýchvstání stavebního spoření. Lidé o něj opět začínají projevovat zájem, a to ve velkém. Zapříčinily to zejména poslední regulace, které zamávaly celým trhem s hypotékami a půjčkami. 100% hypoteční úvěry skončili, 90% se rozdávají poskrovnu a brzy budou k dispozici už jen 80%. Je tedy potřeba mít našetřeno něco do začátku. A právě k tomu skvěle poslouží stavební spoření.

5 důvodů, proč si sjednat stavební spoření

Státní příspěvek

Finanční podpora od státu je příjemným bonusem stavebního spoření. Její výše je zmíněných 10 % z ročně naspořené částky. Maximálně může příspěvek činit 2 000 Kč.



Garantované zhodnocení finančních prostředků

Aktuálně se úroková sazba u stavebního spoření pohybuje okolo 1 %. V minulosti to sice bylo více, nicméně po přičtení státní podpory může roční efektivní zhodnocení dosáhnout až k příjemným 4,5 % v případě šestiletého spoření.



Bezpečný produkt bez rizik

Stavební spoření pro klienta nepředstavuje prakticky žádný risk. Úspory do výše 100 000 € jsou navíc ze zákona pojištěny.



Snadnější získání úvěru ze stavebního spoření

Ten, kdo si několik let spořil za pomoci stavebního spoření, má v budoucnu větší šanci získat úvěr na bydlení s výhodnějším úrokem. Klienti navíc mohou využít garantovanou fixní úrokovou sazbu po celou dobu splácení.



Volnost při vkládání peněz

Ve smlouvě o stavebním spoření sice bývá stanovena výše měsíčního vkladu, ale zůstává na klientovi, zda platby bude skutečně hradit měsíčně, nebo nárazově. Někteří klienti dokonce hradí celou smluvenou částku až na konci roku. Zajistí si tak, že jim neuteče státní podpora.



Se stavebním spořením se asi nestanete do svých čtyřiceti let milionářem, ale je jednou z možností, jak nejlépe uložit peníze. Představuje vysokou spolehlivost a takřka nulovou míru rizika. A mnoho lidí, kteří mají rádi své jistoty, přesně takové parametry u spořicího produktu vyhledává.

Navíc se jedná o formu spoření, kde snahu lidí myslet na budoucnost a zadní vrátka oceňuje prostřednictvím příspěvku také stát. Pokud tedy nemáte tolik kuráže, abyste se pustili do investování ve stylu Vlka z Wall Street a vložili své peníze do termínovaných vkladů, podílových fondů, akcií nebo dluhopisů, určitě se o „stavebku“ vyplatí popřemýšlet.

