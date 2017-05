Vybíráme běžný účet. Který je nejvýhodnější pro dospělého a dítě?

Bankovní účet má téměř každý z nás. A kdo ne, ten o jeho zřízení minimálně uvažuje. Nabídka je široká a banky se vzájemně předhánějí s nejrůznějšími benefity. Podle čeho ale účet vybírat a na co bychom se především měli dívat? U koho můžeme ušetřit a co vlastně požadovat? Poradíme vám, u koho zaplatíte nejméně.

Na co placený účet, když může být zdarma?

Plno lidí i v dnešní době za vedení účtu platí. Většinou jsou s tím spojené výhody, kterých hojně využijí jen někteří, příkladem je třeba výběr ze zahraničních bankomatů zdarma a další okrajové služby. Pokud minimálně párkrát do roka nevycestujete ze země, pak s touto placenou výhodou zbytečně proděláte. A pár stovek k dobru ročně můžete využít i lépe.

Při výběru běžného účtu je tedy vhodné hledat ty, které nabízejí vedení zdarma. Je zbytečnévyhazovat peníze za něco, co nevyužijete, nebo za to, co jinde platit vůbec nemusíte. Dále také dbejte na možnosti bezplatného internetového bankovnictví, díky kterému lze mít nepřetržitý přehled o stavu svých financí. Tuzemské platby by taktéž měly být bez zbytečných poplatků podobně jako výběr z bankomatu domovské banky.

Jak neprodělat, když jste dospělák?

Mezi nejvýhodnější řešení pro dospělé patří kupříkladu běžný účet od Equa bank. Vedení je pochopitelně zdarma a uložená částka se také úročí, i když téměř nepatrně. Internetové, ale i mobilní bankovnictví je zde zcela bez poplatků stejně jako tuzemské platby a převody peněz.

Výběr z vlastního bankomatu vás taktéž nic nestojí a u cizího si připlatíte pouze 9 Kč. Zde je důležité zmínit, že u jiných účtů se může jednat až o 50 Kč. Pokud vám navíc internetový přehled o uložených penězích nestačí, za 29 Kč měsíčně si můžete zříditpapírový výpis z účtu zaslaný poštou.

Studentský účet bez poplatků

Studentský život nabízí řadu výhod a výjimkou nejsou ani bankovní služby. Jeden z nejlepších seženete u UniCredit Bank. Nese název Cool konto pro mladé. Tento studentský účet lze využívat až do 26 let, a to dokonce bez potvrzení o studiu. Veškeré výše zmíněné služby jsou taktéž bezplatné a jako bonus banka nabízí zřízení kontokorentního úvěru bez poplatků.

Kam posílat peníze dětem?

Pro děti můžeme vybrat hned 2 typy účtů. První je spořicí, který se obvykle zakládá hned po narození, a peníze se na něm postupně začnou úročit. Pokud ale toužíte po něčem, kam můžete potomkovi měsíčně zasílat kapesné, volte především takový dětský účet, nad kterým budete mít převážnou kontrolu vy jako rodič. Aby nedošlo k problémům, dítě by k penězům mělo mít spíše pasivní přístup.

Skvělou volbou je pak Junior účet od České spořitelny, který můžete zřídit pro ratolesti od 8 až do 15 let. Dítě i rodiče mají navíc vklad na pobočce zcela zdarma.

