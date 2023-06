Poradna: Předčasný důchod a nezapočítání mimořádné valorizace

Legislativní změny počítají s možností odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Účinnost těchto změn má být od podzimu, pravděpodobně od září, záleží na legislativním procesu. Současně se má zvýšit krácení za předčasnost a omezit valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Zhoršené podmínky u předčasného důchodu

Předčasný důchod po navrhovaných legislativních změnách bude citelně méně výhodný než je tomu v současnosti. Někteří občané však budou muset z různých důvodů odejít do předčasného důchodu i za těchto zhoršených podmínek. Pravděpodobně je to i Váš případ. Pokud skutečně nemůžete odejít do předčasného důchodu před plánovanou účinností legislativních změn, potom je potřeba počítat při odchodu do předčasného důchodu s těmito zhoršenými podmínkami.

Mimořádná červnová valorizace v plném rozsahu

Všichni občané, kteří odejdou do řádného starobního důchodu nebo předčasného důchodu během roku 2023, budou mít ve výpočtu zohledněnu mimořádnou červnovou valorizaci. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu koncem roku 2023 byste tedy o mimořádnou červnovou valorizaci nepřišla.

Petr Gola