Poradna: Dosažení věku 64 let v roce 2024

Vzhledem k tomu, že jste ročník narození 1959, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let. Do řádného starobního důchodu můžete odejít nejdříve ke dni dosažení řádného důchodového věku. Následně samozřejmě kdykoliv.

Volba předčasného důchodu

Do předčasného důchodu můžete nyní odejít již kdykoliv. Vzhledem k tomu, že jste na úřadu práce od roku 2021, tak jste již vyčerpal nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak i předčasný důchod může být pro Vás zajímavým řešením Vaší finanční situace.

Výpočet důchodu ještě v roce 2023

V dotazu uvádíte, že věku 64 let dosáhnete v listopadu letošního roku. Pokud odejdete do starobního důchodu ještě v roce 2023, tak se na Vás při výpočtu starobního důchodu bude vztahovat mimořádná valorizace z června letošního roku, to platí i pro případný odchod do předčasného důchodu. Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2023 bude tedy velmi pravděpodobně vyšší než důchodu přiznaného v roce 2024, rozdíl může být přitom významný. Navíc, když začnete starobní důchod pobírat dříve, tak získáte "finanční náskok", neboť za uvedené měsíce o které začnete starobní důchod pobírat dříve obdržíte zajímavou finanční částku.

Výpočtová formule v roce 2024

V případě, že odejdete do důchodu až v roce 2024, tak to bude mít vliv na výpočet důchodu. Důchod začnete dostávat na účet později, při výpočtu bude použitá výpočtová formule roku 2024, přičemž všechny potřebné parametry budou známé až na podzim. Na výpočet důchodu v roce 2024 se navíc nebude vztahovat mimořádná valorizace z roku 2023.

Petr Gola