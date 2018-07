Videorozhovor: využití ETF v poradenské praxi

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Investování zdroj: DF Co jsou ETF (Exchange Traded Funds)? Jak fungují, jaké mají výhody pro poradce a s jakými poplatky jsou spojeny? Jak lze ETF využít v poradenské praxi? Tato témata probíral Martin Viktora s Janem Smílkem ze společnosti Colosseum. Podívejte se na videozáznam z jejich debaty!

Orientační přepis rozhovoru

Martin Viktora: Co jsou to tedy ETF?

Jan Smílek (JS): ETF je zkratka Exchange Traded Funds – jedná se o fondy obchodované na burze. Hlavní rozdíl oproti podílovým fondům vyplývá ze samotného názvu – jsou to burzovně obchodované fondy, se kterými se obchoduje podobně jako s akciemi. Jsou likvidní v rámci milisekund a investor může zadáním pokynu jednoduše zrealizovat prodej či nákup daného ETF fondu. ETF vznikly v 90. letech.

MV: Čím je způsobena aktuální ETF fondů?

JS: Faktorů je několik, ale asi jako hlavní lze označit nižší nákladovost. Běžný podílový fond má náklady na správu, které se pohybují mezi 2 až 3 %, ovšem u ETF fondů je to někdy i dvacetinásobně méně a u námi vybraných fondů je nákladovost kolem 0,1 % ročně. Dalším faktorem pasivní správa. Existuje spousta aktivně řízených fondů, u kterých se portfoliomanažeři snaží překonat trhy nebo-li indexy. To se z pohledu statistiky manažerům spíše nedaří. Z dlouhodobého pohledu existuje řada studií, které prokazují, že pouze 10-20 % manažerů je schopno překonat trh. To vlastně nabízí otázku, proč platit poplatky za správu portfoliomanažerům. Není lepší investovat přímo do nástrojů, které kopírují výkonnost akciového trhu?



MV: Vaše společnost se rozhodla, že přinese ETF na finančně poradenský trh. Můžete představit Vaši společnost a důvod zavedení tohoto prvku na trh?

JS: Společnost Colosseum je obchodník s cennými papíry již od roku 1997. Byli jsme první nebankovní subjekt, který měl derivátovou licenci a v minulosti jsme se zaměřovali hlavně na obchodování komodit. V současné době je naše portfolio služeb velmi široké. Jsme v podstatě schopni jakémukoliv typu investora přinést zajímavé řešení. V TOP ETF jsme viděli současný světový trend, který nelze opomenout. Řadu let již ETF nabízíme v aktivní službě, kde klienti obchodují pomocí vlastní aplikace či makléře, díky kterému staví individuální portfolio. Současně jsme chtěli umožnit drobným investorům investovat do těchto nástrojů, které pro ně z našeho pohledu dávají v současnosti největší smysl. Warren Buffett na otázku televize CNBS: „jak se zajistit na důchod“ odpověděl, že jednoznačný recept je konzistentně investovat do nízkonákladových fondů, tj. ETF fondů.



MV: Co to je "TOP ETF"? Název produktu?

JS: TOP ETF je název naší služby, která umožňuje drobným investorům investovat do nejvýkonnějších nástrojů, které na trhu jsou. My jsme z množiny ETF fondů, kterých je v současnosti přes 5 tisíc, vybrali po důkladné analýze 12 fondů, které jsme rozdělili do dvou částí. Jedné části říkáme jádrové portfolio: zde je 5 zástupců, které lze doporučit jakémukoliv investorovi. Tři akciové ETF fondy, jeden dluhopisový a jeden zaměřený na nemovitosti. Druhou části je tzv. satelitní portfolio, kde už jsou fondy zaměřené více regionálně nebo sektorově.

První ze tří akciových ETF fondů v jádrovém portfoliu je globálně zaměřen a podkladovými aktivy je 800 akcií z celého světa. Fond má náklady na správu 0,11 % p.a. a oproti obecně zažitému pravidlu, že EFT fondy nevyplácí dividendu, je vyplácena dividenda kolem 2 % ročně. Všechny fondy, které jsme vybrali, vyplácí dividendu, a to v rozmezí 2 – 3 % u akciových fondů, u dluhopisových je to 3,5 – 4,6 %.





MV: Znamená to tedy, že fondy nakupují akcie. Ty získavají dividendy, které fond transformuje do své vlastní dividendy, kterou pak vyplácí?

JS: Ano, fond nashromáždí dividendy od 800 společností (v případě prvního fondu v našem seznamu) a vyplatí jednou za čtvrt roku dividendy, které jsou 0,5 %.

Další fond ze seznamu je fond zaměřený na nízkovolatilní akcie. Fond je od společnosti BlackRock. Tato společnosti používá vlastní algoritmus na výběr nízkovolatilních akcií, tzn. akcií s nízkým kolísáním. Tento fond má za poslední pět let velmi zajímavou výkonnost, kumulativně cca. 100 % (96,61 % přesně). Fond vyplácí dividendu ve výši 1,76 % p.q.

Další fond zaměřen na dividendové akcie dosáhl zhodnocení 97,91 %. Fond je zaměřen na akcie globálních firem, které vyplácejí vysokou dividendu. Fond vyplácí aktuálně 2,79 % p.a.





Pokračování ve videu.