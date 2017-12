Koroze v garáži či zvýšené riziko plísní.Na co si dát v nejchladnějších měsících pozor u svého domu?

Péče o dům je náročná celoročně a v zimě se nároky ještě zvyšují. Aby dům během mrazů a přívalů sněhu neutrpěl a chránil své obyvatele stejně dobře jako v létě, musí se mu věnovat řádná péče. Zatímco některé úkony může člověk zvládnout při troše šikovnosti i svépomocí, specializované práce by měli provádět jen školení odborníci. Jak se o svůj dům v zimě starat a kvalitně jej udržovat, přiblíží následující rady a tipy.

Garáž je nutné stále udržovat v čistotě, příjezdovou cestu ošetří písek

Jedním z míst, které během mrazů vyžadují velkou dávku pozornosti, je bezesporu garáž a její příslušenství. Především s garážovými vraty je nutné zacházet opatrně. Už před příchodem zimy je proto dobré pročistit horizontální a vertikální kolejnice a promazat panty. Postačí k tomu obyčejná vazelína. S příchodem zimy se pro celou garáž stává velkým problémem voda, břečka, námraza či sníh, které zůstávají na voze. Před vjezdem do garáže je tedy vhodné automobil alespoň částečně očistit, aby poté nestékalo na zem nadměrné množství vody. Řešením může být též svedení přebytečné vody do odtokového žlabu směrem ven z garáže.

Vysoká vlhkost v garáži může mít totiž na svědomí postupnou korozi nejen kovového garážového vybavení, ale i některých částí vozu. „Kvalitních garážových vrat se toto díky použití moderních technologií netýká,“ říká Lubomír Valenta ze společnosti Lomax, jež se na tuzemském trhu specializuje na produkci garážových vrat a stínicí techniky. Riziko může představovat naopak tvorba námrazy v blízkosti vrat. „Při jejím odstraňování, zpravidla před vjezdem do garáže, se rozhodně nedoporučuje použití posypové soli. Ačkoliv její agresivita přispěje k rozmrznutí, zároveň může mít negativní účinek na povrch spodní části vrat,“ doplňuje Valenta. K ošetření příjezdové cesty proto bohatě postačí obyčejný písek, na rozdíl od soli je navíc účinný i při velmi nízkých teplotách.

Komín a topný systém musejí být na mrazy připraveny předem

Na správně funkčním topném systému záleží, zda obyvatelé domu prožijí chladné dny v pohodě, či nikoliv. Platí, že vše je potřeba zkontrolovat ještě dříve, než začne plná topná sezóna. V první řadě se jedná o komín, který musí prohlédnout a případně opravit odborník. Prohlídka za plného provozu je velmi složitá a většinou vyžaduje přerušení topení, při teplotách pod nulou je tedy taková situace poměrně nepříjemná. Odborník by měl rovněž zkontrolovat plynový kotel. Ze špatně fungujícího zařízení totiž může unikat oxid uhelnatý, počet otrav tímto plynem bez barvy a zápachu je přitom dlouhodobě nejvyšší právě v zimních měsících. Zvláště v hůře větraných místnostech, jako jsou koupelny, je pak taková situace doslova životu nebezpečná.

Samotné radiátory naopak může odvzdušnit i šikovnější amatér. I tento krok by měl být hotov ještě před tím, než se začne topit. Během zimy by pak topení mělo vydržet odvzdušněné, výjimky tvoří zpravidla pouze nové domy, kde je topení první rok v provozu. Voda totiž při napouštění víří a absorbuje hodně vzduchových bublin. Vyplatí se tedy čas od času zkontrolovat, zda topení hřeje rovnoměrně, a případně těleso odvzdušnit.

Stínicí technika pomůže ušetřit. Musí ale správně fungovat

Účet za topení může pozitivně ovlivnit také správně zvolená stínicí technika. Především předokenní rolety totiž velmi výrazně pomáhají izolovat interiér od venkovních mrazů a udržovat tak vnitřní teplotu. I toto domovní příslušenství však vyžaduje určitou péči. V případě rolet či venkovních žaluzií platí do značné míry to, co pro garážová vrata. Důležitá je hlavně čistota a správné promazání vodicích lišt a bezchybná funkčnost elektrického pohonu, případně světelných čidel.

Především v tuhých mrazech je třeba dávat pozor, aby venkovní rolety nezamrzly. „Stává se to spíše výjimečně. Například při větrání z kuchyně či koupelny, kdy odcházející pára zůstane mezi lamelami a zamrzne. Rozhodně se nedoporučuje led svépomocí odsekávat, aby nedošlo k mechanickému poškození, vhodnější je obrátit se na odborníky,“ říká Lubomír Valenta. Zároveň to však neznamená, že by kvůli tomu mělo být větrání v zimních měsících omezeno.

Mrazy mohou pomoci při malování, zahrada během zimy odpočívá

Ačkoliv většina Čechů preferuje malování v letních měsících, zima je podle řady odborníků pro tuto činnost nejvhodnějším obdobím. Vymalovaný pokoj stačí normálně vytápět, barvy pak schnou velmi rychle a díky teplým stěnám se může zvýšit i životnost samotného nátěru. Vzniklou vlhkost je pak samozřejmě nutné vždy nárazově vyvětrat. Právě větrání přitom bývá v zimě velmi podceňováno, lidé totiž kvůli udržení tepla v interiéru raději nechají okna zavřená. To může vést nejen k únavě spojené s větším množstvím oxidu uhličitého, ale též ke vzniku plísní kvůli příliš vysoké vlhkosti v místnosti, typicky například při sušení prádla. Proto pomůže čerstvý vzduch, který je sice studený, zároveň však suchý. V zimě není vhodné ani dlouhodobě větrat pomocí ventilačky – vzduch v místnosti téměř necirkuluje, pouze uniká drahocenné teplo. Odborníci proto doporučují větrat alespoň třikrát denně v intenzivních krátkých intervalech – v zimních měsících 4–6 minut.

Naopak zahrada v zimě zásadní pozornost nevyžaduje, příroda v nejchladnějším období odpočívá. I v tomto případě platí, že údržba by měla být hotová už na podzim. Pokud však zůstaly v záhonech pod hlínou sazenice, proti holomrazům je účinně ochrání odřezané větve hustších jehličnatých stromů, například jedle. Naopak sníh není třeba odklízet, pro zahradu představuje přirozenou pokrývku a ochranu.

Dec. 27, 2017, 11:28 a.m.