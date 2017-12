Hospodářská komora k dnešnímu nálezu Ústavního soudu týkajícího se EET

Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani sociální a zdravotní pojištění, jsou výrazně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění. Z hlediska nastavení férovějšího podnikatelského prostředí je jisté, že EET se pokouší eliminovat přinejmenším část konkurenčních výhod, kterým se těšila nekalá konkurence těch podnikatelů, kteří si řádně plní odvodové povinnosti vůči státu.

Je správné, že Ústavní soud upozornil vládu a zákonodárce na potřebu daleko precizněji zvažovat nezbytnost a přiměřenost regulatorních opatření adresovaných podnikatelům. Třeba podřazení plateb kartou po obecný režim EET vyvolávalo již od počátku diskusi o zavedení povinné evidence otazníky, právě kvůli již existující dohledatelné evidenční stopě karetních transakcí. Pro právní jistotu podnikatelů a předvídatelnost podmínek podnikání je zase dobré, že výjimky a interpretace, pokud jde o vymezení povinných osob, už napříště bude nutné stanovit zákonem, nikoliv prováděcím, či dokonce metodickým předpisem.

Za podstatné považujeme, že se dosavadní vlny týkaly oblastí, kde je relativně snadno organizovatelná kontrola ze strany státních orgánů, zda podnikatelé evidenční povinnosti skutečně plní. Při dalším rozšiřování EET by bylo daleko obtížnější dohledat případný efekt omezení nekalé konkurence, protože by se jednalo třeba o drobné služby poskytované v domácnostech, kde je kontrola a místní šetření v podstatě nemožné nebo z hlediska procesní ekonomie zcela nehospodárné.

Hospodářská komora proto od začátku apelovala, aby předkladatelé zákona i zákonodárci přehodnotili, které osoby by měly vůbec, anebo alespoň v prvních letech podléhat evidenční povinnosti. Místo nepřehledných výjimek, koho, v jakém režimu a zda vůbec by se měla EET týkat, Hospodářská komora prosazovala a prosazuje, aby stát zohledňoval obrat živnostníků a podnikatelů. Neplatí ultimativní požadavek vybrat daň či pokusit se vybrat daň, ať to stojí, co to stojí.

Hospodářská komora ČR je přesvědčena, že by se povinnost EET neměla vztahovat na podnikatele, kteří by se své platební závazky vůči státu rozhodli vyrovnat paušální částkou. Příhodným nástrojem by mohla být právě jedna paušální daň, s níž přišla Komora před půldruhým rokem. Vždy jsme také při jednáních se zástupci státu považovali za samozřejmé, že by podnikatelé s malým obratem měli být z EET vyňati vůbec.

Z tohoto důvodu Hospodářská komora oceňuje dnešní rozhodnutí Ústavního soudu zastavit třetí a čtvrtou vlnu EET, které dává vládě možnost připravit smysluplný, přiměřený koncept osvobození drobných podnikatelů a provázání paušální daně s vynětím jejího poplatníka z EET.

Varováním pro vládu i zákonodárce při případných budoucích snahách zavádět další regulaci podnikatelského prostředí by měl být fakt, že celá třetina ústavních soudců sdílí názor o neústavnosti EET jako takové.

