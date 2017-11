Tři z pěti lidí trpí stresem v práci. Může za to pracovní zátěž i mezilidské vztahy

Stresem v práci trpí téměř 60 % zaměstnanců. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu StressPulse společnosti ComPsych. Pracovní zátěž je hlavní příčinou stresu pro 39 % zaměstnanců, problémy v mezilidských vztazích nejvíce stresují 31 % lidí. Zaměstnanci se snaží pracovní stres snížit pomocí častějších přestávek, vyšším pracovním nasazením nebo dnem volna. Podle odborníků však mohou pracovní stres omezit i sami zaměstnavatelé.

Podle aktuálního průzkumu společnosti ComPsych pociťuje 59 % zaměstnanců při práci vysokou úroveň stresu, která je spojena s podrážděností, extrémní únavou a neschopností se soustředit. Třetina pracovníků vnímá permanentní, ale zvládnutelný stres, 6 % lidí pak pociťuje během práce nízkou úroveň stresu. Hlavními příčinami stresu jsou pracovní zátěž (39 %), problémy mezi lidmi na pracovišti (31 %), pocit ochuzení práce a osobního života (19 %) a nejistota zaměstnání (6 %).

Stres má navíc negativní dopad na každodenní produktivitu zaměstnanců. Z průzkumu vyplývá, že více než třetina zaměstnanců ztratí díky stresu až hodinu denně z efektivity v rámci své pracovní doby. Z dlouhodobého hlediska pak více než polovina zaměstnanců ztrácí ročně vlivem stresu jeden až dva dny, 31 % ztrácí tři až šest dní ročně a 14 % mešká více než šest dní ročně.

Jak se vyrovnat se stresem?

Podle psychologů patří mezi nejčastější příznaky stresu například úzkost, vyčerpanost, agresivita, porucha soustředění a schopnosti rozhodovat se. Aby se zaměstnanci mohli vyrovnat se stresem, odborníci doporučují si vyhradit čas a zamyslet se nad problémem. Lidé by si měli určit, co je v práci přesně stresuje, a zda je možné to změnit. Důležité je stanovit si cíle, kterých by zaměstnanci ve svém pracovním životě rádi dosáhli, a určit si, na kolik se tyto cíle realizují v současném zaměstnání. „Lidé by se měli také zamyslet nad tím, jak využívají čas během práce, případně je dobré zkusit si nastavit lepší strategii time managementu. Pro většinu lidí totiž není efektivní zacházení s časem samozřejmostí,“ řekla personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků. Pomoci mohou i cvičební techniky, díky kterým lze udržet symptomy stresu pod kontrolou. „Pokud nic z toho nepomůže, je pravděpodobně čas na hledání nové práce. Obecně pomáhá například změna v režimu práce, přesun z byznysu do neziskového sektoru, stáže v zahraničí, nový pracovní tým,“ dodala Kodenková.

Stres mohou snížit sami zaměstnavatelé

Ke snížení stresu mohou v současnosti přispět i samotní zaměstnavatelé. Podle personalistů může zaměstnavatel svým podřízeným ulevit od stresu například tím, že nadefinuje přesně úlohy a zodpovědnost svých zaměstnanců. Dá jim jen takové pracovní povinnosti, které odpovídají jejich schopnostem a zdrojům. „Důležitým krokem ze strany zaměstnavatele je zajistit, aby na všech úrovních firmy fungovala komunikace. Vhodné je také nastavit pracovníkům jasné plány pro rozvoj kariéry, což je bude vhodně motivovat. V neposlední řadě mohou zaměstnavatelé svým pracovníkům pomoci vyvážit pracovní a rodinný život, například díky flexibilnější pracovní době,“ upřesnila personalistka Gabriela Kodenková.

