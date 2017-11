Komu pomůže konsolidace půjček?

Ne každý zvládá své půjčky splácet. Takoví lidé se pak často dostávají do dluhového cyklu. Aby splatili jeden úvěr, zažádají si o další. Je to nerozumné řešení, ale jiné mnohdy prostě neexistuje. Dostávají se pak do situace, kdy musí splácet několik půjček, platit úroky různým společnostem a pamatovat na data splátek.

Nebankovní půjčky, kontokorenty, úvěry na kreditních kartách. To všechno lze konsolidovat do jedné půjčky. Společnost, u níž si konsolidaci zřídíte, za vás všechny závazky zaplatí a vytvoří vám nový jediný úvěr s výhodnějšími podmínkami.

V čem je konsolidace půjček tak výhodná?

Splácet jednu půjčku místo několika je lepší z mnoha důvodů. Za prvé nemusíte pamatovat na každý úvěr zvlášť, platíte pouze jednu splátku měsíčně, takže se vám nestane, že byste na ni zapomněli. Za druhé se vyhnete celé řadě poplatků, které byste museli platit za každou půjčku zvlášť. A do třetice můžete dosáhnout i na nižší úrokovou sazbu. Přesto varujeme – konečná výše úvěru bude pravděpodobně vyšší než při splácení každého závazku zvlášť. Společnost, která vám konsolidaci poskytuje, přece musí na něčem vydělat.

Komu tedy pomůže?

Konsolidace půjček je určená zejména všem, kteří mají několik úvěrů, a přijde jim, že platí příliš vysoké splátky. Spojením do jedné se může splátka snížit. Pokud ale závazky nezvládáte splácet, není jisté, zda vám konsolidace vytrhne trn z paty. Lze to zkusit, ovšem mnohé společnosti poskytují konsolidaci pouze lidem, již nemají problém se splácením. Někde je podmínkou zástavní právo k vlastněné nemovitosti. Zkusit to můžete v různých bankovních i nebankovních institucích. Jestliže se vydáte do banky, počítejte s tím, že nebude mít zájem konsolidovat nebankovní půjčky.

Nezapomeňte sledovat podmínky

Nenechte se zlákat první výhodnou nabídkou konsolidace, na niž narazíte. Lidé tuto chybu často dělají i při hledání úvěrů, když potřebují rychlé peníze. Nečtou si podmínky a nakonec se upíšou k úvěru s výhodným úrokem, ale naprosto nevýhodnými poplatky za nejrůznější služby. Také konsolidaci byste si měli zřídit u spolehlivé společnosti, která se vás nebude snažit vysávat na nesmyslných poplatcích za předčasné splacení, vedení účtu apod.

