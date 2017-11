Konference poradců FINfest již 29.11.2017! Příležitosti a výzvy roku 2018

Co se aktuálně děje na trhu pojištění, hypoték a investic? Co nás čeká příští rok? Co může přinést spolupráce finančního poradce s realitní kanceláří? Jak zvýšit osobní či týmovou produktivitu? Nejen na tyto otázky Vám odpoví program poradenské konference FINfest!

3 sály s programem, více než 30 řečníků

Celodenní program ve třech sálech plný inspirujících témat se zaměřením na aktuální témata, která budou hýbat rokem 2018.

Konference se koná ve středu 29. listopadu 2017 v Praze. Řečníci: Tomáš Nidetzký (člen bankovní rady ČNB), Petr Stuchlík (Fincentrum), Jiří Šindelář (USF), Jiří Paták (Chytrý Honza), Michal Knapp (Broker Trust), Mojmír Urbánek (SAB Servis), Marek Macura (M&M Finance), Josef Beneš (Generali Investments), Ludvík Bohman (Allianz) a další. Zvláštní sál konference vyhrazen otázkám zvyšování produkce a osobního rozvoje (např. Petr Jan Křen, Milan Skalický, Miroslav Princ)

Konkrétní program a všechny potřebné informace naleznete na www.FINfest.cz

Výběr z programu

Příležitosti a výzvy roku 2018

Spolupráce finančního poradce a realitní kanceláře

Pojištění Aktuální příležitosti v životním pojištění Problémy a výzvy v oblasti likvidace Online srovnávače pojištění Silné a slabé stránky pojistných produktů Financování bydlení – hypotéky a stavební spoření Investice – z čeho mají obavy přední investiční experti? Prodejní dovednosti , osobní rozvoj, zvyšování produkce Svěřenské fondy



Časově omezené zvýhodněné vstupné

Zvýhodněnou vstupenku lze získat zde: http://finfest.cz/dobrovolna-vstupenka-na-finfest-2/ (nabídka je časově omezená).

