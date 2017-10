Žádost o konsolidaci vám v bance zamítli? Zeptejte se u nebankovní konkurence

Už dávno neplatí, že pro půjčku musíte jít jenom do banky, nebo k lichvářům. Dnes úvěry poskytuje i řada poctivých nebankovních společností. Ty nově nabízí také nebankovní konsolidaci. Co to znamená? Topíte-li se v dluzích a nechtějí-li vám v bance pomoci, hledejte cestu z dluhové pasti u nebankovních poskytovatelů.

zdroj: DF

Splácet více dluhů najednou je nejen finančně velmi náročné. Každý měsíc musíte myslet hned na několik důležitých dní, kdy jsou vaše dluhy splatné. Navíc platíte zbytečně za správu úvěrových účtů, za poplatky a v případě zpoždění se splátkou vás čekají i vyšší sankce.

Zpozdíte-li se s jednou půjčkou, naúčtuje vám poskytovatel úroky z prodlení. Ty musíte platit i tehdy, zpozdíte-li se s druhou půjčkou. Veškeré náklady se vám totiž násobí počtem dluhů. Pokud se ale rozhodnete pro konsolidaci, pak můžete začít platit všechny poplatky a úroky pouze jednou.

Sloučením všech dluhů získáte nové podmínky pro splácení

Konsolidací docílíte sloučení více dluhů do jednoho, díky čemuž získáte jednu dlužnou částku, jednu dobu splatnosti, jedno datum měsíční splátky, jedny poplatky a v případě prodlení budete platit jedny úroky a sankce z prodlení.

Sloučením výrazně ušetříte. Peníze, které vám zbudou, vám pomohou se splácením dluhu, a tak se rychleji dostanete z nepříjemné finanční situace. Navíc s konsolidací si domluvíte s novým finančním poskytovatelem i nové podmínky, což znamená, že budete splácet takovou měsíční splátku, kterou váš napjatý rozpočet hravě zvládne.

Neúspěšnou konsolidací v bance cesta za levnějšími dluhy nekončí

Konsolidace není jen doménou bank, využít ji můžete také u nebankovních společností. Proto pokud vám v bance s dluhy nepomohou, není důvod hned házet flintu do žita. Nebankovní poskytovatelé jsou obvykle benevolentnější, co se přísných podmínek konsolidace týká. Proto budete moci do jednoho úvěru sloučit také například problémový leasing nebo půjčky získané bez ověření v registru dlužníků.

V případě, že neuspějete u nebankovní konsolidace půjček, pak ani tak není nic ztraceno. Stále je tu možnost, jak dluhy zredukovat. Ať už v bance nebo u nebankovní společnosti můžete zažádat o refinancování úvěrů. Drahé půjčky se tak budete snažit zlevnit novými podmínkami a převedením ke konkurenčnímu poskytovateli.

Refinancovat půjčku znamená převést ji od jedné finanční instituce k druhé. Pokud vám tak nevyhovuje výše měsíční splátky, nejste spokojeni se službami nebo vás už nebaví splácet drahý úvěr a rádi byste získali nižší úrokovou sazbu, je na čase převést stávající půjčku ke konkurenci. Refinancovat úvěr opět nemusíte jen v bance. Pro výhodnější podmínky můžete zajít i do nebankovní společnosti.

16. října 2017 16:02:32