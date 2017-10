Strojírenským firmám se daří, potvrdil to i brněnský veletrh

Českým strojírenským firmám se daří. Vyplývá to ze statistik exportu, který roste již sedm let v řadě a letos by se měl podle odborníků pohybovat v objemu okolo čtyř bilionů korun. Konjunkturu potvrzuje i letošní mezinárodní strojírenský veletrh, na který přijelo do Brna přes 1 600 firem z 32 zemí.

Konjunkturu v byznysu potvrdila i tradiční akce Regionální hospodářské komory Brno pod názvem Kontakt-Kontrakt konaná v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu. Na brněnském výstavišti se do ní zapojilo 262 účastníků z 20 zemí, přičemž více než 60 % účastníků bylo ze zahraničí, zejména ze Slovenska, Indie, Ruska a Německa. „Pro letošní dvoudenní akci bylo předem dohodnuto téměř 550 obchodních jednání. Další zhruba třetina schůzek se uskuteční spontánně během akce na veletrhu,“ sdělil Ladislav Chodák, předseda Regionální hospodářské komory Brno.

Formát B2B mítinků Kontakt-Kontrakt je určen především pro první osobní kontakt obchodních partnerů. K předložení nabídky a podepsání objednávky dochází až v dalších fázích obchodního vyjednávání. „Z našich analýz z předchozích ročníků však plyne, že až 80% uskutečněných jednání pokračuje a skončí určitou formou obchodní spolupráce,“ doplňuje Ladislav Chodák.

Rozvrhy schůzek se tvoří zhruba čtvrt roku dopředu, kdy si firmy z katalogu účastníků vybírají vhodné partnery k jednání, načež se jim sestavuje finální rozvrh schůzek. Během dvou dnů jsou firmy schopny absolvovat až 27 jednání, takže mohou efektivně využít čas strávený na veletrhu. Rekordmanem letošního ročníku byl zástupce slovinské strojírenské společnosti NKP Dejan Pirnat s.p., který během dvou dnů absolvoval 24 jednání.

Dobrá kondice strojírenských firem se odrazila rovněž na samotném brněnském strojírenském veletrhu. „Veletrh vyrostl, zhmotněl, je více exponátů, více nových firem, daří se mu. V porovnání s obdobným ročníkem 2015 vzrostl počet vystavovatelů o víc jak sto, čistá výstavní plocha se pohybuje okolo 40 tisíc metrů čtverečních,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Strojírenský veletrh je podle něj bezpochyby nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, navíc s velmi kvalitní vazbou na klíčové asijské ekonomické velmoci. Kromě oficiálního partnerství Indie to dokládá i velký zájem z Jižní Koreje a Číny, konkrétně důležitých provincií Šen-čen a Če-ťiang.

Veletrhy Brno očekávají, že konjunktura v oboru se promítne i do příštího ročníku, kdy bude strojírenský veletrh obsáhlejší díky doprovodným akcím, jež se tradičně konají jednou za dva roky. Za rok bude navíc symbolicky sto let od vzniku Československa partnerskou zemí Slovensko. „Rádi bychom v rámci jeho účasti připomněli i společnou průmyslovou historii, jejíž výkladní skříní byl, a věřím, že i bude, vždy mezinárodní strojírenský veletrh v Brně,“ uvedl Kuliš.

Na příští ročník se chystá i město Brno, které je stoprocentním vlastníkem výstaviště. „Letos jsme uvedli do života nový projekt Brno Fair City, který propojil aktivity města a veletrhů s nabídkou programu pro návštěvníky a vystavovatele. Do projektu se zapojilo přes pět desítek podniků ve městě, jež při příležitosti veletrhu nabídly speciální program. Jako město jsme se jednoznačně přihlásili k tomu, že veletrhy jsou dlouhodobě naší součástí. Tento vztah hodláme udržovat i do budoucna. Vždyť právě strojírenský veletrh každoročně doslova mění tvář Brna,“ doplnil primátor města Brna Petr Vokřál.

14. října 2017 17:54:34