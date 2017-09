Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla, je třeba změnit vzdělávací systém

Největší brzdou české ekonomiky a konkurenceschopnosti tuzemských firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly a z dlouhodobého hlediska je nezbytné změnit systém vzdělávání. Shodli se na tom politici s odborníky na v pořadí již osmé předvolební diskuzi, tentokrát na téma pracovního trhu, pořádané Hospodářskou komorou ČR. Bez dostatku kvalifikovaných lidí se Česká republika neobejde i s ohledem na rostoucí nároky spojené s předpokládaným nástupem digitalizace českého hospodářství. Je nutné dokonalejší zapojení studentů do praxe a zejména přiblížení učňovského školství systému duálního vzdělávání.

Právě na nedostatek zaměstnanců na trhu si stěžují podnikatelé i ve zveřejněném šetření Hospodářské komory, podle něhož tento fenomén vnímá jako největší problém polovina oslovených firem. Řešením by podle Hospodářské komory ČR měly být zejména změny ve školství i lepší podmínky při návratu do zaměstnání: „Kromě vzdělávání bychom se měli zaměřit i na to, aby například maminky po rodičovské dovolené nebo lidé v důchodovém věku měli motivaci se vracet do zaměstnaneckého poměru, například efektivní formou zkrácených úvazků,“ řekla viceprezidentka Hospodářské komory ČR Marta Nováková.

Podnikatelé si v anketě stěžovali také na enormní byrokratickou zátěž, která je v současnosti sužuje. I proto během setkání zazněla řada výzev k rychlejší digitalizaci státní správy i kritika vysokého počtu státních zaměstnanců a nízké efektivity státní administrativy. Zástupci Hospodářské komory v této souvislosti připomněli potřebnost právního elektronického systému (PES), jehož zákonná úprava v současné chvíli čeká na projednání v Senátu a který podnikatelům zpřehlední jejich povinnosti.

Dnešní předvolební debaty se zúčastnili zástupci parlamentních stran. Pozvání přijal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL, poslankyně Martina Pekarová Adamová (TOP 09) a Radka Maxová z hnutí ANO, poslanci Petr Bendl z ODS, Jiří Dolejš z KSČM a předseda odborné Komise pro evropské záležitosti a fondy ČSSD Michal Pícl.

