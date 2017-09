Bez počítače se dnes neobejde nikdo. Šetří čas, i peníze

Starší generace často na počítače nahlížejí s poměrně velkou nedůvěrou. A to hlavně z důvodu, že se obávají toho, že s nimi nebudou umět. Pro generace mladší však už jsou nezbytným doplňkem života. Dá se říci, že se bez nich neobejde téměř nikdo. A to i proto, že šetří čas, ale i peníze. Kde jsou dnes samozřejmostí?

zdroj: pixabay.com

Studium

Jenom těžko dnes najdete studenta, o kterém by se dalo říci, že se obejde bez počítače. Nejenom, že jsou obory, kdy si musí svůj laptop brát i na přednášky. Stejně tak nesmíme zapomínat také na to, že právě prostřednictvím počítače se dnes píší různé seminární a jiné práce, stejně jako právě tímto způsobem je možné nejlépe zvládnout povinnost vypracování rigorózní práce. Je konec situacím, kdy by bylo nutné psát práci ručně, nebo ji například psát na psacím stroji. Vlastní počítač je v tomto směru naprostý základ, jelikož jinak než ve svázané a vytištění firmě škola danou práci nepřijme. A to platí i o dalších, jako je:

Seminární práce

Bakalářská práce

Diplomová práce

Zaměstnání

Pokud pomineme různé manuální profese, tak pokud jde o práci přímo v kanceláři, tak se bez počítače skutečně obejít nelze. A to proto, že přes něj je řešeno a vyřizováno naprosto vše. U menších firem může postačit návod na práci v Excelu a dalších kancelářských programech, zatímco u větších firem už je nutné zasvěcení do jejich propracovaného systému. Každopádně pokud jde o celkovou efektivitu a tedy úsporu času, a pro firmu také peněz, je počítač nezastupitelným pomocníkem ve stovkách různých oborů a oblastí.

Podnikání

Další zcela jasná oblast, kde je právě počítač nezastupitelným pomocníkem, bez kterého se dnes rozhodně žádný podnikatel neobejde. U některých je to podobné, jaké v případě zaměstnání. Mají ho na běžnou agendu, a tak také musí koupit tiskárnu, musí koupit levné tonery a následně na něm tisknou faktury. Jsou ale i podnikatelské oblasti, kde se dá jít ještě o něco dále. Pokud máme být konkrétnější, tak mluvíme o možnosti online podnikání. Potom může plně stačit třeba jenom malý notebook, ze kterého je snadno, třeba z pohodlí domova řízený desetitisícový i stotisícový byznys. I to je ukázka toho, kam až se počítače dostanou.

Běžný život

Ano, i v běžném životě může počítač ušetřit mnoho času. Potřebujete zjistit nějaké důležité informace? Použijete internet. Potřebujete poslat peníze z banky? Uděláte to na pár kliknutí. A takto bychom mohli pokračovat v našem výčtu možností ještě hodně dlouho. A že je samozřejmým faktem mnoha domácností, to potvrzují současné statistiky. Zde navíc musíme jasně říci, že je to dáno i tím, že ceny výpočetní techniky stále více klesají. Dnes už v podstatě stačí jenom několik tisíc, aby si člověk pořídil notebook, který na běžné domácí použití plně dostačuje.

18. září 2017 16:58:41