Jak ušetřit při podnikání? Tipy pro každého

Při podnikání jsou velmi důležité dvě věci. Ta první je spojena s tím, že cílem každého podnikatele by měl být primárně velký zisk. Potom je zde ještě věc druhá. A to jsou výdaje. Čím jsou menší, tím více ve formě pochopitelně zbude. Zajímá vás, jak se dá ušetřit dobře a efektivně? Podívejte se společně s námi.

zdroj: pixabay.com

Daně

Ty musí platit téměř každý podnikatel. Pokud se podíváme na daňové zatížení v ČR, musíme jasně říci, že daní je mnoho a rozhodně nejsou nijak nízké. A tak i desítky procent ze svých výdělků odevzdávají podnikatelé státu. A přitom by bylo možné tyto peníze ušetřit. A to samozřejmě zcela legální formou. Jak konkrétně? Stačí se podívat na pozitiva, která mohou přinášet offshore subjekty. Mluvíme o množnosti přesunout firmu do některého z daňových rájů. Zde se daň platí buď nulová, nebo jenom menší paušální částkou. Výsledek je pochopitelně jasný – firmě z její činnosti zůstává více peněz. Jaké ráje dnes primárně dominují? Určitě tyto:

Seychely

Belize

Panama

Outsourcujte

O co se jedná? Jde v podstatě o postup, během kterého neřešíte všechny nutné procesy vy sami jako firma, ale delegujete je na někoho jiného. Nikoliv zaměstnance, ale jiného podnikatele, který se danou oblastí zabývá a který danou službu poskytuje. Jedním z ideálních příkladů je přeprava zboží. I toto je cesta, jak můžete ušetřit. Pokud byste vlastnili a spravovali vozový park, a k tomu všemu museli mít řidiče, rozhodně by se to nemuselo tak vyplatit, jako když dopravce najmete. A je jedno, zda to bude osoba s dodávkou, nebo profesionální rychlá kamionová přeprava. A jelikož jednáte s jinou firmou, je pochopitelně možné vyjednat si takové podmínky, které pro vás budou z hlediska efektivity i peněz ty nejlepší. A podobných cest můžete ve firemních procesech najít mnoho.

Kontrolujte a hlídejte

Není nic horšího, než když se ve firmě krade. Bohužel to není nic neobvyklého. Jakákoliv krádež je velmi těžko odhalitelná, a pokud jde o ztrátu, pochopitelně jde na vrub samotné firmy. Proto by mělo být cílem snižovat dané výdaje tím, že budete lépe hlídat a kontrolovat. Ideální je kontrolovat přímo zboží, které jde na sklad a ze skladu. Pomohou k tomu nerezové paletové váhy, které jsou rychlé a přesné. Když k tomu ještě přidáte odpovědnost jednotlivých zaměstnanců, a osvědčené kamerové systémy, máte jistotu, že i tuto výdajovou položku budete mít vyřešenou.

Šetřete na běžné spotřebě

Voda, topení, nebo i elektřina. To vše může spolknout nemalé finanční prostředky. Vaším cílem by mělo být šetření. A to třeba tak, že využijete služeb levnějších dodavatelů. Také není od věci investovat do nových technologií, které mohou nabídnout dlouhodobě nižší spotřebu a tak se sami zcela zaplatí. I toto je jedna z doporučených cest pro každou firmu.

18. září 2017 16:55:17