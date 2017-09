Jak podnikat s minimálními náklady? Neplaťte za sídlo společnosti velké peníze

Mít firmu znamená nejenom situaci, kdy budete generovat zisk, ale je s tím spojena také situace číslo dvě. A to taková, že budete mít zcela pochopitelně také náklady. Cílem každého podnikatele by mělo být to, aby byly co možná nejmenší. Jedním z velkých nákladů mohou být peníze spojené se sídlem společnosti. Společně se podíváme na to, jak mít prestižní sídlo společnosti, které bude zároveň vyhovovat všem potřebám firmy, a přitom nebude nijak drahé. Cesta k tomuto stavu je poměrně jednoduchá.

Podívejte se na výhody virtuálního sídla

Jako první možnost, kterou musíme zmínit, rozhodně přichází v úvahu virtuální sídlo. To je dnes velkým hitem jak u začínajících, tak i zkušených podnikatelů. Jeho hlavní výhody jsou spojeny právě s cenou, jelikož se jedná o nejvýhodnější možnost. V podstatě může stačit jenom pár stovek, nebo tisíc korun ročně a máte vše, co potřebujete. Mezi výhody této možnosti patří třeba:

Bohatý výběr prestižních adres

Splnění zákonných požadavků

Doprovodné služby

Pokud jde o virtuální sídla, tak dnes najdete řadu poskytovatelů, kteří je nabídnou. Proto nekývejte hned na první nabídku. Stejně jako u všeho je dobré si zmapovat trh, porovnat ceny, a teprve potom se vydat konkrétní cestou. A pokud nebude vyhovovat v budoucnu, neměl by být problém ani se změnou sídla.

Skladovací prostory nemusí být ohromné

Jsou firmy, které pochopitelně potřebují i vlastní sklady. Ideální je zde kombinace prestižního sídla v centru a skladů na okraji města, kde je dobrá dopravní obslužnost. Navíc musíme připomenout, že sklady nemusí být velké. Stačí menší a tedy i levnější. Důležitá je hlavně organizace ve skladu a maximální využití prostoru. Pro zajištění kontroly mohou přijít vhod rychlé počítací váhy, díky kterým budete mít hned jasno, co do skladu, i ze skladu proudí. Pokud jde o využití prostoru, podívejte se ke stropu. Mnoho lidí ukládá věci jenom v menší výšce a tak potřebují větší plochu. Vy ale buďte chytřejší. Jelikož se často platí za metr čtverečný, je jasné, že ideální je využít výšku skladovací plochy na maximum a platit jenom za menší prostor.

Podnikat lze také z domu

Jsou i možnosti, které jsou založené na tom, že budete podnikat přímo z domu. Je to zcela obvyklý postup u celé řady živnostníků, kteří se vrhli na dráhu online podnikání. Jim tak k podnikání plně stačí například jenom počítač s připojením k internetu, a dále už jenom tiskárna, inkoustové kazety a mobilní telefon. A jelikož podnikají právě ze svého domu nebo bytu, nepotřebují si platit za sídlo., nechají si ho napsat na adresu trvalého bydliště. Nedají tak ani o korunu navíc. I když toto řešení nepůsobí zrovna profesionálně, u mnohých hlavně začínajících podnikatelů jde z hlediska úspory nákladů o velmi využívanou možnost.

