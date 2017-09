5 tipů na výhodné spoření

Nastala ve vašem životě etapa, kdy si říkáte, že byste měli konečně začít šetřit a odkládat část peněz na horší časy nebo na něco velkého? A zároveň hledáte možnosti, jak své úspory nejlépe zhodnotit? Pokusíme se vám v tomto článku poradit.

zdroj: DF

1. Najděte rezervy ve svém rozpočtu

Zamyslete se nad svým každodenním životem a pár dní si zapisujte, co děláte a kolik peněz utrácíte. Po týdnu nebo měsíci se na své záznamy podívejte a zamyslete se, které výdaje jsou nezbytné a co vám přinášejí ty ostatní. Opravdu je nutné si koupit kávu za 60 Kč a vypít (nebo rozlít) ji v běhu na cestě do práce? A co ten drahý časopis, který někde leží neotevřený už dva týdny? Určitě bychom mohli pokračovat dál a černých děr by se našlo víc. Věci, které ani nevnímáme, neužijeme si je, už jsou dávno pryč, aniž bychom to nějak výrazně zaznamenali. Kolik ušetříte, když je vynecháte, nebo nahradíte levnějšími?

2. Zjistěte, kolik můžete ušetřit měsíčně

Projděte si své poznámky a udělejte seznam věcí, které nutně nepotřebujete a ani vám nepřinesou radost v daném okamžiku. Je rozdíl mezi kávou za poklusu a posezením u kávy s přáteli (přinese potěšení) nebo obchodním partnerem (přinese peníze). Spočítejte výslednou sumu, když sečtete výdaje, kterých se můžete bezbolestně vzdát.

3. Na co peníze využijete

Silnou motivací ke spoření je představa toho, co si za naspořené peníze koupíte – auto, vlastní domek, cestu kolem světa, jachtu, spokojené stáří. S vidinou vysněného cíle se šetří mnohem líp, snadněji se vzdáme drobných zbytečností, abychom si později užili něco velkého. Najděte si cenu toho, co si chcete pořídit, a snažte se spočítat, kdy a jak potřebnou částku získáte. Na stránkách bank už většinou mají kalkulačky, které vám s tím pomohou.

4. Vyberte vhodný spořicí produkt

Pro různé cíle jsou vhodné jiné formy spoření. Nejvýhodnější spoření je takové, které podporuje dokonce stát svými příspěvky nebo daňovými úlevami. Platí to hlavně pro stavební spoření, díky kterému si můžeme pořídit vlastní bydlení nebo vyřídit dědické záležitosti (nebo cokoli jiného). Druhým spořicím produktem se státní podporou je penzijní spoření, kterým si můžeme zajistit důstojné stáří.

5. Spočítejte si, kolik a za jak dlouho našetříte

U spoření na penzi najdete spořící kalkulačky, do kterých zadáte potřebné údaje a následně zjistíte, k jakým částkám se můžete dopracovat. Například: Je mi 29 let a měsíčně můžu spořit 1000 Kč – do důchodu budu mít 893 200 Kč (v 60 letech, tedy po 31 letech spoření a při průměrném ročním zhodnocení 4 % p.a.), když vložím 372 000 a získám státní příspěvek 85 560 Kč. Navíc mi může ještě přispět zaměstnavatel a výsledná částka se pak ještě zvýší.

